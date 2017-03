Kwiatkowski klopt Sagan op de meet in bloedstollende Milaan-Sanremo

Michal Kwiatkowski heeft de 108ste editie van Milaan-Sanremo gewonnen. De Pool van Team Sky klopte in een sprint met drie Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) en Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) op de meet op de Via Roma. Tim Wellens werd als eerste Belg achttiende.

Iets voor het geplande startuur om 10u10 klonk op de Via della Chiesa Rossa in Milaan het startschot voor de 108ste editie van La Primevera. En zoals de traditie het wil, gebeurde dat onder een aangenaam lentezonnetje. Het peloton kreeg maar liefst 291 voor de wielen geschoven: vanuit Milaan ging het eerst zuidelijk naar de Ligurische Zee, en daarna langs de kust naar Sanremo, vlakbij de Franse grens.

Het profiel van deze editie van Milaan-Sanremo

Meteen na de start muisden tien renners ervandoor, maar daarbij geen Belg of vertegenwoordiger van een Belgische ploeg. Het waren acht eenzaten: Mattia Frapporti (Androni), Maestri (Bardiani), Rovni (Gazprom), Marangoni (Nippo), Poli (Novo Nordisk), Zurlo (UAE), Amezqueta (Willier), Denz (AG2R) en het Cannondale-duo Skuijins en William Clarke.

Peloton op de rem

In het peloton hadden ze dit jaar echter blijkbaar geen zin in een monsterontsnapping, want daar hielden drie ploegen het tiental leiders continu aan een korte leiband: onder impuls van Quick-Step Floors (voor kopman Fernando Gaviria... en/of Boonen?), FDJ (voor kopman Arnaud Démare) en Bora-Hansgrohe (voor kopman en uitgesproken topfavoriet Peter Sagan) werd de voorsprong van de vroege vlucht nooit groter dan vijf minuten.

Bovendien waaide er een fikse tegenwind op de Po-vlakte, zodat het tempo van deze Milaan-Sanremo eerder een slakkengangetje werd. Daar kon ook de passage op de Passe del Turchino halverwege koers niets aan veranderen. De voorsprong van de kopgroep fluctueerde weliswaar wat, mede met dank aan de bevoorradingszone op 10 kilometer van de top, maar finaal behielden de 10 leiders hun voorsprong van vier minuten. Ook al omdat men in het peloton doorhad dat het verschil te snel afkalfde, en dus voluit op de rem ging staan.

Na vier jaar en acht maanden koersen komt het peloton aan de voet van de Cipressa. #msr — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) 18 maart 2017

Slijtageslag op de capi

Forwarden we 80 vlakke en gebeurtenisloze kilometers over de Po-vlakte: op 45 kilometer van de meet opende Alexis Gougeard de debatten, net voor de Capi waar de slijtageslag in Milaan-Sanremo traditioneel aanvangt. Het verhaal van de Fransman van AG2R was echter snel uit, de Capo Mele en de Capo Cervo waren er te veel aan.

Ook bij de kopgroep begonnen de kilometers te wegen: eerst moest Frapporti lossen, en op de pittige Capo Berta ging ook Zulo overboord. De voorsprong van de overgebleven leiders was intussen bovendien teruggelopen tot minder dan een minuut. Met dank een Julien Vermote (Quick-Step Floors), die een ijzersterke koers reed in dienst van kopman Gaviria.

Los tiffosi montando el show al más puro estilo fútbol yugoslavo. #MSR pic.twitter.com/0wdo9kfiZ7 — Road&Mud (@_RoadAndMud) 18 maart 2017

Met de Cipressa in aantocht meldden ook Bahrein-Merida, Katusha en Cofidis zich voorin het peloton, waar het tempo met een ruk plots fors de hoogte in ging. Het bleek de doodsteek voor de kopgroep: Maestri en Clarke waren de laatste dapperen, maar ook zij werden opgeslokt toen Tim Wellens op de Cipressa (6km, 3,9% gem.) plots in de aanval trok. Lees: op 21 kilometer van de meet, dus met het oog op een fikse uitdunning van het peloton.

Aanval volgde nu aanval op, waardoor de deur achterin het peloton plots openzwaaide. De Belgen lieten zich niet verrassen: Wellens kreeg voorin het gezelschap van Cataneo (Cofidis), en in een achtervolgend groepje noteerden we de aanwezigheid van een alerte Philippe Gilbert. Onder impuls van Simon Geschke haalden de grote namen echter iedereen terug: Sonny Colbrelli, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert en uiteraard Peter Sagan. De Slovaakse wereldkampioen had zelfs zowaar twee ploegmaats bij zich: tot zover alle berichten over een “zwakke ploeg”. De grootste slachtoffers: Mark Cavendish en Alexander Kristoff.

Alles op de Poggio

Ook de gevaarlijke afdaling van de Cipressa kostte geen slachtoffers onder de favorieten, zodat alles beslist moest worden op de Poggio (4km, 3,7% gem.). Daar offerde Tom Boonen zijn zegekansen op voor Quick Step-kopman Gaviria, Gilbert en Sagan zaten ideaal gepositioneerd terwijl Tom Dumoulin en Team Sky het tempo moorden hoog hielden.

Maar op zes kilometer van de meet kwam dan toch het moment dat iedereen gevreesd had: de machtsontplooiing van Peter Sagan! De tweevoudige wereldkampioen en topfavoriet koos niet voor zijn sprint, maar knalde vanop kop van de elitegroep weg. Iedereen wist het op voorhand, iedereen probeerde dan ook zijn wiel te houden, maar finaal konden slechts twee renners mee met een indrukwekkende Sagan: Julian Alaphilippe (Quick Step) en Michal Kwiatkowski (Sky).

De slotkilometers

Een trio van drie wereldrenners reed als een stel razenden de Poggio af, richting de meet op de Via Roma. Sagan deed bijna alle kopwerk, waardoor het trio zowaar een twintigtal voorsprong kreeg. Sagan wenkte zijn kompanen in de slotkilometer nog om over te nemen, maar die gebaarden uiteraard van krommenaas. Sagan begon dan maar vanop kop aan de sprint, maar zowel Kwiatkowski als Alaphilippe kwamen in de slothectometers nog op gelijke hoogte. Op de meet bleek de Pool van Team Sky een wiel voorsprong te hebben op zijn rivalen, hij wordt zo de eerste Pool ooit die Milaan-Sanremo mag bijschrijven op zijn palmares. Het is voor de Pool al de tweede klassieke zege van het seizoen, na de Strade Bianche.

Top 10:

1. Michal Kwiatkowski (Team Sky)

2. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe)

3. Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors)

4. Alexander Kristoff (Katusha)

5. Fernando Gaviria (Quick-Step Floors)

6. Arnaud Démare (FDJ)

7. John Degenkolb (Trek-Segafredo)

8. Nacer Bouhanni (Cofidis)

9. Elia Viviani (Team Sky)

10. Caleb Ewan (Orica-Scott)

Bekijk hier de volledige uitslag!

Palmares Milaan-Sanremo:

2017: Michal Kwiatkowski (Pol)

2016: Arnaud Démare (Fra)

2015: John Degenkolb (Dui)

2014: Alexander Kristoff (Noo)

2013: Gerald Ciolek (Dui)

2012: Simon Gerrans (Aus)

2011: Matthew Goss (Aus)

2010: Óscar Freire (Spa)

2009: Mark Cavendish (GBr)

2008: Fabian Cancellara (Zwi)

2007: Oscar Freire (Spa)