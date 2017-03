Belgian Lion Manu Lecomte begint “March Madness” met zege

Manu Lecomte heeft met zijn Texaanse universiteit Baylor een eerste succes geboekt in de “March Madness”, het eindtoernooi van het Amerikaanse universitaire basketkampioenschap. De 21-jarige international won vrijdag in Tulsa (Oklahoma) met Baylor tegen de universiteit van New Mexico State.

Na het eindsignaal stond de 91-73 score op het bord. Lecomte speelde 31 minuten en was daarin goed voor 10 punten, 3 assists en 2 rebounds. In hun volgende duel spelen Lecomte en co maandag in Tulsa tegen de Trojans van de University of Southern California.

De Final Four vindt van 31 maart tot 3 april plaats in Phoenix (Arizona).