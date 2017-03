Op de luchthaven van Parijs-Orly is zaterdagochtend een man neergeschoten toen hij probeerde om het geweer van een soldaat af te nemen. Er zou een verband zijn met een schietpartij bij een wegcontrole eerder op de morgen ten noorden van de Franse hoofdstad.

De man had een soldate, die met twee collega's op de luchthaven aan het patrouilleren was, vastgegrepen en op de grond gegooid. Hij probeerde haar wapen af te pakken, maar de vrouw liet niet los, zo verklaarde de Franse minister van Defensie Jean-Yves Le Drian. De twee andere militairen oordeelden dat het nodig was om het vuur te openen, om zichzelf en omstaanders te beschermen. Le Drian prees 'het professionalisme' van de militairen.

Een deel van het gebouw werd onmiddllijk ontruimd omdat het niet zeker was of er nog medeplichtigen aan het werk waren. De ordediensten doorzochten ook de luchthaven om zeker te zijn dat er geen explosieven waren. Volgens een woordvoerder van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken werden er in ieder geval geen bommen aangetroffen op het lichaam van de neergeschoten man.

De antiterreurafdeling van het Franse federale parket neemt het onderzoek in handen, wat er op wijst dat de autoriteiten vermoeden dat het gaat om een (mislukte) terreuraanslag.

Over de identiteit en de motieven van de man is nog niet veel bekend. Hij was bekend bij de ordediensten en bij het gerecht, bevestigt de minister van Binnenlandse Zaken, Bruno Le Roux. Volgens BFMtv was hij reeds veroordeeld voor drugsfeiten. De veiligheidsdiensten zouden hem ook 'gevolgd' hebben omdat hij mogelijk radicaliseerde in de gevangenis. De man werd zaterdagochtend in zijn wagen in Stains tegengehouden door een politiepatrouille, die zijn identiteit wilde controleren. Hij haalde toen een vuurwapen boven en verwondde een agent. Die agent werd naar het ziekenhuis gebracht maar zou niet zwaar gewond zijn.

Vliegverkeer verstoord

Het vliegverkeer op Orly is door het incident grondig verstoord en dat dreigt nog de hele dag te duren. De luchthaven van Orly ligt ten zuiden van Parijs en is de tweede grootste van de Franse hoofdstad.