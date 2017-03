Indringer Witte Huis werd pas na kwartier gevat

De man die er vorig weekend in geslaagd was over de omheining van het Witte Huis te klimmen, werd pas na meer dan 16 minuten gevat. Dat heeft de Secret Service vrijdag verklaard. ‘Uiterst gênant’, noemt de Republikeinse voorzitter van de parlementaire commissie voor de bewaking van de overheid Jason Chaffetz het voorval.

De 26-jarige Jonathan Tran drong op 10 maart kort voor middernacht binnen in het domein van het Witte Huis, met in zijn rugzak volgens de krant Washington Post twee traangasgranaten. Hij kroop over het buitenste hek, over een slagboom voor voertuigen en over een afsluiting in de buurt van de oostelijke vleugel van het Witte Huis, aldus de geheime diensten, die nog toevoegden dat de man zonder incidenten kon worden opgepakt.

‘We geven miljarden uit voor de beveiliging’ van het Witte Huis’, aldus Jason Chaffetz vrijdag aan CNN. Hij noemt het incident ‘uiterst gênant’. ‘Het is onbegrijpelijk, vooral omdat dit niet eerste keer was dat dit gebeurde’, aldus de Republikein, die toevoegt dat minister van Binnenlandse Veiligheid John Kelly hem vertelde dat de indringer ‘het Witte Huis heeft benaderd, zich verstopt heeft achter een pilaar, door een raam heeft gekeken en aan een deurklink heeft gevoeld’.

‘Wat me waarschijnlijk nog het meeste angst inboezemt, is de duur van het incident en de nabijheid van de president. Zo dicht bij het Witte Huis komen, en dat voor zo’n lange periode, zonder ontdekt te worden’, aldus het parlementslid uit Utah. ‘Dat is gewoonweg ongelooflijk.’

Het is niet de eerste keer dat iemand erin slaagt het domein van het Witte Huis te betreden. In 2014 liep een mentaal zieke veteraan er, met een mes in zijn zak, nog tot in het Witte Huis nadat hij over het hek was geklommen en over het grasveld was gewandeld.