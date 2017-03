App maakt GSM achter het stuur onmogelijk

DBT, een transportbedrijf uit de Noorderkempen rust voortaan, als eerste in België, zijn veertig vrachtwagens uit met de app Freeedrive. Die moet voorkomen dat chauffeurs zich tijdens het rijden laten verleiden door hun gsm.

Zodra de chauffeur zijn gsm in de hand neemt, begint de loodzware vrachtwagen vervaarlijk te zwalpen over de weg. Meteen klinkt een strenge stem: ‘Gelieve uw telefoon neer te leggen, alstublieft. Gelieve uw telefoon neer te leggen, alstublieft.’ Ze houdt niet op, zolang de chauffeur de gsm in zijn hand heeft. ‘Net alsof mijn vrouw naast mij zit’, lacht Chris Delcroix, zaakvoerder van DBT Logistics.



Behalve vervelende geluidjes en pop-ups heeft de app daartoe nog een overtuigende troef achter de hand. Aan het einde van elke rit krijgt de chauffeur een score toegekend, afhankelijk van hoe vaak hij in de fout is gegaan. Niet onbelangrijk: ook zijn werkgever krijgt die onder ogen.



Voetbalveld

Terwijl de veiligheid van auto’s en wegen toeneemt en alcohol in het verkeer almaar meer taboe is, daalt het aantal verkeersdoden in Vlaanderen al sinds 2013 niet meer. Op zoek naar een verklaring kom je al snel uit bij de gsm. De Belgische politie schreef in 2015 meer dan 108.000 pv’s uit voor het gebruik van de gsm achter het stuur. Ruim 30.000 daarvan gingen naar chauffeurs van vrachtwagens.



Intussen blijkt uit Amerikaans onderzoek dat maar liefst een vierde van alle verkeersongelukken vandaag valt toe te schrijven aan gsm-gebruik. Toegepast op Europa levert dat zestien dodelijke slachtoffers per dag op. Een sms verzenden doet de kans op een ongeval verdrieëntwintigvoudigen, becijferde het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid.



‘Stel je voor dat iemand vraagt om voor vijf seconden lang je ogen te sluiten, terwijl je op de autosnelweg rijdt’, zegt Jan-Pieter Cootjans van Freeedrive. ‘Je verklaart die persoon gek. Maar eigenlijk doe je net hetzelfde door even naar je smartphone te kijken. Als je dan weet dat je in vijf seconden tijd op de autosnelweg de volledige lengte van een voetbalveld overbrugt, besef je hoe gevaarlijk dat is. We hebben nood aan een mentaliteitswijziging, zoals we die al deels hebben doorgemaakt wat alcohol en rijden betreft.’



Nog voor het einde van deze maand zouden twee bedrijfswagenparken Freeedrive in gebruik nemen, goed voor duizend wagens. Als later ook het Antwerps Transportforum volgt, waarmee de gesprekken lopen, volgen nog eens 3.500 vrachtwagens.



Overheid

‘Een interessant en belangrijk initiatief’, zegt Kamerlid Jef Van Den Bergh (CD&V). ‘Ik zie hier ook heel wat mogelijkheden voor de overheid. Ik denk dan aan de NMBS, De Lijn, of het wagenpark van verschillende overheidsdiensten.’

Openbaarvervoermaatschappij De Lijn ontvangt nog elk jaar klachten van reizigers over chauffeurs die hun gsm gebruiken achter het stuur. ‘Wij staan er zeker voor open om deze app te bekijken’, zegt Tom Vandevreken van De Lijn. ‘Verkeersveiligheid is enorm belangrijk. De grote meerderheid van onze chauffeurs is zich echt wel bewust van de gevaren van gsm’en tijdens het rijden.