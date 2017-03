Read the text in English

Woensdag 22 maart zal het één jaar geleden zijn dat terroristen dood en vernieling zaaiden op de nationale luchthaven en in de Brusselse metro. De Belgisch-Amerikaanse Karen Northshield (31) raakte daarbij zwaargewond. Ze ligt nog altijd in het ziekenhuis, als laatste van alle overlevende slachtoffers.

Karen heeft besloten één keer haar verhaal te doen, omdat ze zich in de steek gelaten voelt door de overheid en door de verzekeringsmaatschappij van de luchthaven. Ze doet dat vandaag in De Standaard en in dit videoverslag. Ze heeft zware beproevingen doorstaan: ‘Het voorbije jaar was ongelooflijk hard. Ik zou dit niemand toewensen. Niemand zou zoveel moeten lijden. Ik heb elke dag gehuild. Soms de hele dag lang’.

Voor de aanslagen was ze in topconditie: Karen was in Brusselse middens erg geliefd als personal coach en yogatrainer. Vandaag heeft ze nog elke dag pijn, kan ze nog altijd niet lopen of rechtop zitten en heeft ze voor alle dagelijkse handelingen hulp nodig. ‘De dokters hebben mijn familie verteld dat ik het niet zou redden. Ik heb het toch gehaald. Ik kan nog altijd niet zeggen dat ik daar echt blij om ben. Daarvoor is het nog te vroeg.’

18 maart 2017 | Mark Eeckhaut, Veerle Beel en Lieven Bulckens