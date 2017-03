Erdogan roept Europese Turken op om meer kinderen te nemen

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zijn in Europa levende landgenoten opgeroepen, meer kinderen te nemen om zo de invloed te vergroten. ‘Neem niet drie, maar vijf kinderen’, zei hij tijdens een campagnebijeenkomst in Eskisehir in het westen van Turkije.

Meer kinderen is volgens Erdogan een antwoord op het onrecht dat Turken in Europa wordt aangedaan doordat landen als Nederland en Duitsland Turkse ministers geen campagne laten voeren voor een referendum in april. Die volksraadpleging moet hem als president meer macht geven.

Het staatshoofd riep de Turken in Europa op, hun leven over de hele linie op een hoger plan te brengen. ‘Daar waar u werkt en woont, daar is nu uw vaderland. Richt meer bedrijven op. Stuur uw kinderen naar betere scholen. Laat uw familie in betere wijken wonen. Stap in de beste auto’s. Ga in de mooiste huizen wonen.’