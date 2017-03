Politie kan eigen drugshond niet vangen en schiet hem dood

Op de luchthaven van Auckland in Nieuw-Zeeland is een loslopende hond doodgeschoten, nadat hij urenlang het verkeer had lamgelegd.

De hond met de naam Grizz werd eigenlijk ingezet om drugs op te sporen, maar rukte zich los en zwierf rond op de start- en landingsbaan. Alle pogingen om hem te vangen, kenden geen succes. Uiteindelijk werd beslist om het pas tien maanden oude dier dood te schieten.

Mike Richards, een woordvoerder van de veiligheidsdiensten, zei dat ze er alles aan hadden gedaan om hem te vangen: met eten, speelgoed en andere honden, maar niets had geholpen.

Unfortunately an Aviation Security dog was shot this morn @AKL_Airport staff had tried for 3 hours to catch it our thoughts are with handler