Ronde van Vlaanderen voor vrouwen wordt dan toch live uitgezonden (maar niet voor iedereen)

De Ronde van Vlaanderen voor vrouwen zal dan toch live uitgezonden worden. Er was tot voor vandaag nog geen live-uitzending voorzien voor die koers, maar op vrijdag bereikte de publieke omroep dan toch een akkoord met Proximus. Jolien D’hoore had donderdag kritiek geuit via Twitter (zie onder), maar liefhebbers van de vrouwenkoers kunnen de wedstrijd live dus toch volgen op Proximus TV via kanaal 600. Presentator Ruben Van Gucht zorgt voor het commentaar.

Jolien D’hoore had donderdag op Twitter kritiek geuit op de openbare omroep. Presentator Ruben Van Gucht zal de Ronde Van Vlaanderen live fietsen gedurende een twaalf uur durende uitzending, maar voor een live-uitzending van de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen was nog geen akkoord...

Wij rijden die dezelfde dag als de profs. Een live uitzending is bij ons ook altijd welkom. #vrouwenRVV https://t.co/VCvMvzHiiI — Jolien D'hoore (@JolienDhoore) March 16, 2017

Dat akkoord kwam er uiteindelijk wel daags nadien. De VRT maakte bekend dat de openbare omroep en Proximus de handen in elkaar slaan. De VRT zal Proximus TV ondersteunen met de regie, het commentaar is in handen van Ruben Van Gucht. De wedstrijd zal zondagmorgen 2 april live te bekijken zijn op Proximus TV kanaal 600, wat in het basispakket zit van de Proximus-klanten. Na de Ronde bij de mannen elite volgt er ook een ruime samenvatting van de vrouwenwedstrijd op Sporza.

Hey @JolienDhoore we waren jullie niet vergeten: we slaan handen in mekaar om jullie #rvv uit te zenden. Ik zal commentaar geven, ok? (1/2) https://t.co/3qbhfgo9Bi — Ruben Van Gucht (@rvangucht) March 17, 2017