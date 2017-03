Turkije dreigt ermee 15.000 vluchtelingen per maand naar EU te sturen

De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu heeft ermee gedreigd maandelijks 15.000 vluchtelingen die momenteel in Turkije verblijven, naar Europa te sturen. Dat zegt het Turkse staatspersagentschap Anadolu. De vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije bestaat dit weekend precies één jaar, maar verschillende Turkse hooggeplaatsten hebben er de laatste weken mee gedreigd het akkoord op te zeggen.

Soylu reageerde daarmee op de recente diplomatieke spanningen tussen Turkije en verschillende Europese lidstaten naar aanleiding van het Turkse referendum over de grondwet, die de macht van de president gevoelig moet uitbreiden. 'Als jullie dat willen, sturen we jullie elke maand 15.000 vluchtelingen', klonk het. Tot nu toe heeft Turkije in het kader van de deal met de EU in totaal zowat 3.500 vluchtelingen naar Europa gestuurd.

De binnenlandminister waarschuwde Nederland en Turkije er ook voor zich met hun eigen binnenlandse aangelegenheden bezig te houden. Berlijn en Den Haag hebben de afgelopen weken verschillende campagnemeetings van Turkse ministers naar aanleiding van het referendum op hun grondgebied verboden.

Mevlüt Cavusoglu, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, dreigde er woensdag al mee om het vluchtelingenakkoord met Europa op te zeggen, als de Unie de visumplicht voor Turken niet afschaft.