De aankoopprocedure voor vervangers van de F-16's wordt opgestart. Dat heeft de regering vanochtend beslist. Het gaat om veruit het belangrijkste militaire dossier waarover de regering-Michel moest beslissen, met budgettaire gevolgen tot in de volgende legislaturen.

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) is tevreden dat de regering deze 'moedige beslissing heeft genomen om onze luchtgevechtscapaciteit te vernieuwen en de vloot F-16’s te vervangen'. 'Met onze gevechtsvliegtuigen leveren we een belangrijke bijdrage aan de collectieve defensie van de Navo', aldus nog Vandeput. 'Kiezen voor vervanging is kiezen om een betrouwbare partner te blijven van het bondgenootschap.'

Dat het aankoopdossier mag opgestart worden, betekent niet dat er volgend jaar al nieuwe vliegtuigen in Kleine Brogel staan. Vandeput mag nu de Request for government proposal doen. Een aanbesteding, in mensentaal. Bedoeling is 34 toestellen te kopen. De aanbesteding wordt naar vijf verschillende staatsagentschappen gestuurd. Die vertegenwoordigen elk één type vliegtuig. De toestellen worden dus niet rechtstreeks bij een producent gekocht, maar via zo'n staatsagentschap.

De toestellen die in aanmerking komen, zijn de vijf zelfde die ook al in de eerste informatieve ronde betrokken waren. De F/A-18F Super Hornet van Boeing, de F-35 Lightning II van Lockheed Martin, de Rafale F3R van het Franse Dassault, de Zweedse JAS 39 Gripen van Saab en de Eurofighter Typhoon van BAE Systems.

Van 3,6 tot 15 miljard

Het gaat om een enorme investering. Binnen de 9,2 miljard die de regering voorziet voor alle mogelijke militaire aankopen in de komende jaren, is 3,6 miljard voorzien voor jachtvliegtuigen. Daarbij past een technische kanttekening. Dat bedrag is namelijk uitgedrukt in euro's 2015. Dit aankoopdossier loopt tot 2030 en verwacht wordt dat er dus nog een verschil van 'meerdere tientallen procenten' op kan zitten, liet kolonel Harald Van Pee al verstaan in de commissie Defensie. Hij leidt het aankoopdossier.

Voor de totale levensduur van de nieuwe toestellen wordt rekening gehouden met een kost van 15 miljard. Daarbij is alles inbegrepen, tot en met de lonen van alle militairen die de komende twintig jaar in de defensiestaf of Kleine Brogel ook maar iets te maken zullen hebben met de gevechtsvliegtuigen. Een belangrijk gekoppeld dossier is dus dat van de mogelijke 'economische return'. Om mee deel te nemen aan de ontwikkeling van de toestellen komt België ruim te laat, maar afgeleide sectoren of onderhoudscontracten kunnen wel nog een en ander opleveren.

De Kamercommissie voor militaire aankopen had vorige week al het licht op groen gezet voor de lancering van de procedure. Vandeput zei onlangs nog dat de regering nog steeds mikt op ‘de tweede helft’ van volgend jaar voor de ondertekening van het aankoopcontract.