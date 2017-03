Actrice Marion Cotillard is bevallen van een dochter, schrijft het Franse magazine Voici. Het is het tweede kind voor de Franse actrice en haar partner Guillaume Canet.

Marion Cotillard (41) en de Franse acteur en regisseur Guillaume Canet (43) zijn een koppel sinds 2007. Ze hebben samen al een zoontje van vijf, Marcel. In maart 2015 liet Canet nog de letter M tatoeëren, verwijzend naar Marion en Marcel, de twee grote liefdes van zijn leven.

En nu is de actrice dus bevallen van een dochter. Volgens het Franse magazine Voici heet het meisje Louise.

De actrice stond tijdens haar zwangerschap nog even in het oog van de storm toen geruchten de kop opdoken dat ze een affaire zou hebben met haar 'Allied'-tegenspeler Brad Pitt. Er werd toen zelfs beweerd dat Marion zwanger zou zijn van Pitt. In een post op Instagram ontkende de actrice alle roddels.