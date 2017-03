Ierse toeriste verkracht en vermoord in India

In een vakantieresort in de Indiase staat Goa is het lichaam van een 28-jarige Ierse toeriste teruggevonden. De vrouw werd verkracht en vermoord. Er is een verdachte aangehouden. De Indiër heeft de feiten bekend.

De Ierse jonge vrouw was vorige maand naar India afgereisd. Haar lichaam werd dinsdag teruggevonden in de buurt van het Canacona-resort in Goa, aan de westkust van India.

Volgens commissaris Sammy Tavares wijst de autopsie uit dat de toeriste eerst verkracht werd, alvorens ze werd vermoord. Naar alle waarschijnlijkheid kwam ze om het leven door slagen op het hoofd met een bierflesje.

De politie heeft intussen een verdachte gearresteerd. Het gaat om een Indiër die bij de autoriteiten gekend was voor criminele feiten. Hij werd aangeklaagd voor verkrachting en moord, en heeft de feiten intussen bekend.

In India wordt wel vaker seksueel geweld gepleegd tegen vrouwen, onder wie ook veel toeristes. Het land haalde in 2014 nog de internationale krantenkopen na de groepsverkrachting van een Deense toeriste.