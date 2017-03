Gerecht onderzoekt redding Moeskroen

Agenten van de federale politie willen weten of enkele spelers van KV Kortrijk vorige zondag bewust hebben verloren tegen Moeskroen.

Door twee spectaculaire overwinningen in de laatste twee speeldagen, tegen Standard en in Kortrijk, wist Moeskroen zich op het nippertje te handhaven in eerste klasse. Een stunt waar volgens de politie een reukje aan zit. Met name de laatste wedstrijd in Kortrijk kende een bizar scoreverloop.

Herbekijk hier de doelpunten.

In de eerste helft scoorde Moeskroen erg makkelijk de 0-1, vroeg in de tweede helft maakte Kortrijk-verdediger Vladimir Kovacevic een owngoal zoals je die maar weinig ziet. Door de 0-2-zege degradeerde niet Moeskroen maar Westerlo naar eerste klasse B. Westerlo-manager Herman Wijnants overwoog een klacht in te dienen, maar deed dat uiteindelijk niet. De reden: geen bewijs.

Sportieve omkoping

Gisteren gingen agenten van de federale politie langs in Kortrijk. Ze spraken met bestuursleden en spelers over de bewuste fasen van zondag. De agenten behoren tot de cel voetbalfraude van de federale politie. In het geval van Kortrijk-Moeskroen gaat het niet om gokfraude maar om sportieve omkoping. Speurders geloven dat het contact tot stand is gekomen via een netwerk van voetbalmakelaars. Die controleren verschillende spelers in verschillende clubs en kunnen zo de competitie beïnvloeden.

Vorig jaar al beschuldigde Oud-Heverlee Leuven Moeskroen ervan in handen te zijn van makelaars, wat verboden is door het bondsreglement. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) kwam tot conclusie dat ‘ men niet kan opmaken dat Moeskroen in handen is van tussenpersonen of makelaars’.

Nochtans is de link niet moeilijk te vinden. De club werd vorig seizoen door de Franse topclub Lille verkocht aan een Maltese vennootschap, Gol Football Malta, die eigendom is van Pini Zahavi. Dat is een Israëlische makelaar die ooit met de Rus Roman Abramovich werkte bij Chelsea.