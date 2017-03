Washington ontkent moskee te hebben geviseerd in Syrië

De Amerikaanse troepen hebben toegegeven een luchtaanval uitgevoerd te hebben in het noorden van Syrië tegen terreurnetwerk Al Qaeda, maar ontkennen bewust een moskee te hebben geviseerd in de provincie Aleppo. Volgens een Syrische ngo vielen daarbij minstens 42 doden.

‘We hebben geen moskee geviseerd, maar het gebouw dat ons doelwit was, daar waar de bijeenkomst (van Al Qaeda) plaatsvond, bevindt zich op ongeveer 15 meter van een moskee die nog steeds rechtstaat', aldus kolonel John J. Thomas, woordvoerder van Centcom, het commando van de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten. De kolonel zei nog dat Washington de beschuldigingen zal onderzoeken.

Een eerder persbericht van Centcom stelde dat de Amerikaanse troepen een luchtaanval hadden uitgevoerd op een bijeenkomst van Al Qaeda in Syrië, op 16 maart, in de provindie Idlib. Daarbij kwamen volgens dat persbericht verschillende terroristen om. De woordvoerder verklaarde daarna dat de locatie van de aanval niet duidelijk was, maar dat het wel degelijk gaat om dezelfde aanval die de moskee van het dorp Al-Jineh in de naburige provincie Aleppo zou hebben geraakt.

Volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten kwamen minstens 42 mensen om het leven, voornamelijk burgers. Een honderdtal mensen liep verwondingen op. Het dorp is onder controle van rebellengroepen.