Pro-Turkse demonstratie in Rotterdam gaat niet door

Een pro-Turkse demonstratie in Rotterdam, die gepland stond voor vrijdag, is afgemeld bij de politie. Dat bevestigde een woordvoerder van de gemeente. Eerder op de dag stemde burgemeester Aboutaleb van Rotterdam in met het verzoek tot een protest. De demonstratie was aangevraagd door drie Turkse organisaties die willen pleiten voor de vrijheid van meningsuiting van Turken in Nederland.

Volgens het Algemeen Dagblad meldt de organisatie in een bericht op Facebook dat ze niet in kunnen staan voor de veiligheid van de deelnemers. De betreffende pagina is inmiddels offline.

De organisaties zeggen boos te zijn over het politieoptreden van afgelopen zaterdag tegen demonstranten bij het Turkse consulaat-generaal in Rotterdam. Daar hadden zich honderden mensen verzameld om een toespraak van de Turkse minister voor Familiezaken bij te wonen, maar die mocht niet worden gehouden. Daarna ontstonden rellen en moest de politie optreden.

Demonstranten mochten van de burgemeester tussen 17.00 en 19.00 uur in optocht van het plein voor Rotterdam Centraal naar het Schouwburgplein lopen.