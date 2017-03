VS willen ‘geen handelsoorlogen’, stelt Mnuchin gerust

De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin zei donderdag in Berlijn dat zijn land geen handelsoorlogen wil. ‘Ons doel is om economische groei te creëren die goed is voor de Verenigde Staten en voor de rest van de wereld’, klonk het verzoenend aan de vooravond van de G20.

De voormalige bankier van Goldman Sachs ontmoette donderdag voor het eerst zijn Duitse collega Wolfgang Schäuble. ‘We willen geen handelsoorlogen starten’, zei hij na afloop op een persconferentie.

De Amerikaanse president Donald Trump geeft de indruk naar het protectionisme te neigen. ‘President Trump gelooft in vrije handel maar hij wil vrije en eerlijke handel’, zo verduidelijkte Mnuchin Trumps visie. Hij zei dat bepaalde Amerikaanse handelsrelaties herbekeken moeten worden, om ze eerlijker te maken voor de Amerikaanse arbeiders.

Schäuble (links) noemde het eerste contact met Mnuchin een ‘goede start’. Foto: AP

‘Goede start’

Schäuble noemde het eerste contact met Mnuchin een ‘goede start’, en een kans om te praten over zaken waarover ze van mening verschillen. ‘We gaan niet alle problemen kunnen oplossen in Baden-Baden (waar zaterdag de G20 plaatsvindt, red.), maar we delen de mening dat we de problemen samen willen oplossen’, aldus de Duitse minister.