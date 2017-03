Met een master voor de kleuterklas? Moet kunnen

Een universitair diploma en een carrière als onderwijzer mogen elkaar niet in de weg zitten, vindt Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De master onderwijzer volgen? Voorlopig kan het niet, want de opleiding bestaat helemaal niet. Maar daar zou weleens snel verandering in kunnen komen. Toch als het van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Christelijke Onderwijzersverbond (COV) afhangt. De twee organisaties – die elkaar vonden in een ‘unieke samenwerking’ – willen niet langer wachten op de overheid en hebben een plan klaargestoomd om een master basisonderwijs in te richten.



Beide organisaties zeggen daarmee een lacune op te vullen. Welke dan? ‘Die van de achttienjarige die voor kleuteronderwijzer wil leren, maar van thuis te horen krijgt dat hij of zij veel meer aankan’, vertelt Lieven Boeve, topman van het katholieke net. ‘Die groep moet dus kiezen tussen de universiteit of hun droomjob. En dan wordt vaak voor dat eerste gekozen.’



Twee jaar bijscholing

Vandaag bestaat de mogelijkheid om als master toch nog voor bijvoorbeeld de kleuterklas te komen. Maar dat traject van bijscholing duurt bijna twee jaar, wat vaak ontmoedigend werkt. Daardoor lopen de scholen veel geschikt personeel mis, en dat terwijl er een golf aan pensioneringen op til is.



Vandaar deze nieuwe academische masteropleiding, waarbij het mogelijk wordt om na een academische bachelor die iets te maken heeft met onderwijs – zoals pedagogie – nog een opleiding te volgen van 120 studiepunten (ongeveer twee studie­jaren), die specifiek voorbereidt op het eigen karakter van het basis­onderwijs.

Ook de professionele bachelors kleuter- en lager onderwijs krijgen de optie om een schakeljaar te volgen van 60 studiepunten, om zich vervolgens te vervolmaken in de master, goed voor nog eens 60 studiepunten. De bedoeling van dat traject is de opgedane praktijkkennis academisch te verdiepen en verbreden.



Geen devaluatie

Als de opleiding echt van start gaat, ontstaat een nieuwe situatie waarbij zowel masters als bachelors voor de kleuterklas of lagere school zouden staan. ‘Voor alle duidelijkheid: er is geen hiërarchie tussen de twee niveaus, ze zullen in team werken’, zegt Marianne Coopman van het COV.

Toch voorziet het voorstel in een hogere verloning voor de master, zoals nu in het secundair al het geval is. Die regeling zou overigens ook gelden voor wie nu al met een master uit een andere richting voor een klas met jongere kinderen staat. ‘Nu zien we dat masters het basisonderwijs verlaten om elders meer te verdienen. Dat willen we keren’, zegt Boeve.

Het doel van het plan is ook om de kwaliteit van het lerarenkorps op te krikken en het beroep te herwaarderen.



Het katholieke net en het COV denken dat masters iets extra kunnen betekenen door hun wetenschappelijke inzichten: ze kunnen makkelijker data interpreteren, onderzoek vertalen naar de schoolpraktijk of nieuwe ­wetenschappelijke inzichten introduceren.

De discussie over masters in het ­basisonderwijs loopt al enkele jaren. De Vlor, de Vlaamse Onderwijsraad, vroeg vorige week nog daar werk van te maken. De KU Leuven sprak zich eerder al positief uit. De bal ligt nu in het kamp van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V), die het plan cadeau krijgt. ‘Hier moeten we echt zo snel mogelijk werk van maken’, zeggen Boeve en Coopman.



De minister laat weten dat een ­onderzoek naar de master basisonderwijs in de conceptnota staat over de hervorming van de lerarenopleiding. ‘We zijn momenteel de tekening van de lerarenopleidingen voor de toekomst aan het maken. Het gaat om een geheel aan voorstellen.’