Turks Centrum in Gent stopt door spanningen

Het Centrum voor Turkse Studies aan de Universiteit Gent is ten gronde gegaan aan politieke meningsverschillen. Het lag al een tijdje stil en is nu opgeheven. Dat bevestigt de oprichter, professor Jan Dumolyn. De website van het Centrum is offline.

‘Door de groeiende grimmige sfeer in Europa met betrekking tot Turkije en tot de Europese Turken is de cohesie binnen de stuurgroep zoekgeraakt’, meldt voorzitter Hilmi Kaçar op Facebook. Hij voegt eraan toe dat de kloof niet meer te dichten was nadat hij op sociale media zijn persoonlijke mening had geuit naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Nederland. Daar werd een Turkse minister het land uitgezet die campagne wilde voeren voor president Erdogan. Kaçar had die gebeurtenissen vergeleken met de Jodenvervolging en in verband gebracht met het drama in Srebrenica. Kaçar was gisteren niet te bereiken.



Het Centrum werd opgericht als manier om de Turkse gemeenschap in Gent nauwer bij de universiteit te betrekken. Maar de toenemende polarisering in het Turkse politieke landschap liet ook in het Centrum sporen na, vooral na de anti-Erdogan-opstand rond het Gezi-park in Istanbul. Sommige Turkse medewerkers van het Centrum, onder wie Kaçar, kozen de kant van Erdogan, en dat viel bij anderen niet in goede aarde.



Pluralisme ondermijnd

De spanningen lopen al enkele maanden op. Achter de politieke meningsverschillen gaan ook persoonlijke kwesties schuil. De vraag is of Kaçar de juiste man is om het Centrum nog te coördineren, zo valt te horen.

Kaçar zelf beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Hij vindt dat het pluralistische karakter binnen het Centrum werd ondermijnd. Woordvoerster Tine Dezeure van de universiteit zegt akte te nemen van de opheffing van het Centrum. ‘We betreuren dit, maar kunnen er begrip voor opbrengen aangezien niet meer voldaan werd in de voorwaarden inzake objectief onderzoek. De interne discussies zijn geëscaleerd, en men is er niet meer uitgeraakt.’

Het Centrum was een los netwerk van academici. Op hun individuele werk heeft de opheffing weinig invloed.