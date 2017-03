Groep gevaarlijke jongeren resistent voor hulp

Een (kleine?) groep van jongeren is erg gevaarlijk en resistent voor elke hulp. Dat concluderen de jeugd­psychiaters van Everberg in een intern rapport.

Er zijn jongeren met hoge psychopate kenmerken of een ernstige drugsverslaving die elke therapie weigeren en keer op keer in Everberg belanden, omdat ze altijd weer ernstige gewelddelicten plegen. Er zijn licht tot matig verstandelijk gehandicapte jongens die pedofiele of seksuele feiten hebben gepleegd en telkens teruggestuurd worden naar een gehandicapteninstelling, waar ze wéér slachtoffers maken. Of nog: een autistische jongere met een bijzondere interesse voor horrorfilms die deze films ook echt in scène zet. Een jongere met een beschadigde hersenkwab die ondanks sterk onderdrukkende medicatie toch zeer ernstige agressie blijft plegen.



De voorbeelden staan in een intern rapport van jeugdpsychiaters van de KU Leuven, die samenwerken met de gemeenschapsinstelling De Grubbe in Everberg. Die werd vijftien jaar geleden opgericht als federale jeugdgevangenis, nu behoort ze tot de jeugdhulp van de Vlaamse gemeenschap. Bewakers zijn vervangen door opvoeders. De infrastructuur bleef ­gelijk, net als de bewoners: minderj­arige jongens die zware feiten hebben gepleegd.



Carrousel stoppen

De jeugdpsychiaters schrijven dat er hard gewerkt wordt in De Grubbe. Maar die inspanningen kunnen niet verhinderen dat een groep jongeren resistent lijkt te zijn voor hulp. De hulp die in Everberg wordt aangeboden, komt in hun geval te laat: de jongeren waren vaak als kind al onhandelbaar, door genetisch-biologische factoren in combinatie met een dwingende opvoedingsstijl, of doordat ze als kind zelf veel geweld hebben gezien of ervaren. Structurele verblijfsmogelijkheden voor deze ‘high risk-groep’, eens ze Everberg verlaten, ontbreken.



Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA), die na een schriftelijke vraag inzage kreeg in het rapport, ziet hierin het N-VA-pleidooi voor een ‘high risk high care-facility’ weerspiegeld: ‘Dit rapport legt voor het eerst duidelijk bloot dat we geen oplossing hebben voor een groep jongeren die we als volwassenen “ontoerekeningsvatbaar” zouden noemen. Daarom moeten we een aparte voorziening oprichten waar ze aandacht krijgen, maar ook om de carrousel van telkens nieuwe slachtoffers te stoppen. Tegen sommige jongeren moet de maatschappij beschermd worden. En we moeten veel sneller en op jongere leeftijd ingrijpen.’



Ook de jeugdpsychiaters pleiten voor meer preventieve ondersteuning voor jonge kinderen in moeilijkheden. Ze wijzen tegelijk op de nood aan meer wetenschappelijk onderbouwde jeugdhulp door multidisciplinaire teams. Vandaag worden de jeugdpsychiaters in De Grubbe als externe medewerkers beschouwd: ze hebben geen toegangsbadge en geen toegang tot de dossiers van de jongeren.