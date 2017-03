Open strijd verwacht in Spa op BK rally

Vrijdag en zaterdag vindt in Spa en omstreken de Herock Spa Rally plaats, dat is de tweede van in totaal negen wedstrijden voor het BK rally 2017. Net zoals dat in de Rally van Haspengouw het geval was, wordt er in Spa een open strijd verwacht. In totaal staan er twaalf R5 wagens aan de start.

Drie weken geleden won Kris Princen (Skoda Fabia R5) in Haspengouw. Ook in Spa is hij favoriet. “Ik ben één van de favorieten. Niet de favoriet,” zegt Princen. “Ik verwacht mij opnieuw aan een spannende wedstrijd die op een totaal ander parkoers dan de Rally van Haspengouw gereden wordt. Donderdag hebben we de shakedown gereden. Die stond in het teken om opnieuw het gevoel van de wagen te krijgen. Het was warm en droog, terwijl er vrijdag en zaterdag regen en koudere temperaturen voorspeld worden. Het had dan ook geen enkele zin om echt voluit te testen.”

Tegenstand komt er in de eerste plaats van de vaste BK-rijders Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5) en de Nederlander Kevin Abbring (Peugeot 208 T16). Beide rijders eindigden respectievelijk tweede en derde in de openingswedstrijd van het BK. “De organisatoren zorgden voor een stevig startveld, maar ik wil zeker meestrijden voor het podium” aldus Vincent Verschueren. “Vrijdagavond moeten we mee zijn in de kopgroep, want het niveau ligt dit jaar zo hoog dat je een achterstand niet meer kunt inhalen. Als we zaterdag mee zijn is alles mogelijk.”

Cédric Cherain (Citroën DS 3 R5) zou wel eens de grootste tegenstander voor het eerder vernoemd drietal kunnen worden. In tegenstelling tot hen rijdt Cherain een beperkt programma, hoeft hij niet te rekenen en kan hij voluit gaan. Een andere nieuwe speler is Kevin Demaerschalk (Citroën DS 3 R5). Hij rijdt dit seizoen vijf rally’s te beginnen met de rally van Spa.

Vrijdagavond worden er twee ronden van telkens twee klassementsritten gereden, goed voor een totale afstand van 72,7 kilometer tegen de tijd. Zaterdag worden er nog eens twaalf klassementsritten gereden, verdeeld over drie ronden van telkens vier ritten en goed voor een afstand van nog eens 130,99 kilometer. De rally eindigt zaterdagavond omstreeks 20u00.