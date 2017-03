Jurian Heusdens, Jurgen Van Roy en Laurens De Staelen hebben zich donderdag in het Cypriotische Nicosia voor de 1/32 finales van het EK snooker geplaatst. Alain Vandersteen is uitgeschakeld.

Heusdens zette in zijn laatste groepswedstrijd de Albanees Kledio Kaçi met 4-0 opzij, wat hem de tweede plaats in zijn groep opleverde. De Welshman Kishan Hirani is zijn volgende tegenstander. Van Roy en De Staelen moesten absoluut hun laatste groepswedstrijd winnen en deden dat dan ook. Van Roy nam met 4-2 de maat van de Cyprioot Nicolaou Demitris, De Staelen met 4-0 van de Fransman Stephane Ochoiski. Allebei werden ze derde in hun groep. In zijn volgende wedstrijd geeft Van Roy de Welshman Jamie Clarke partij. De Staelen neemt het tegen de Israëliër Sachar Ruberg op.

Vandersteen verloor in zijn laatste poulewedstrijd met 4-2 van de Rus Kirill Petrov. Eén overwinning uit vier wedstrijden volstond niet om door te stoten.