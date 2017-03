Spoorloos meesterbrein achter 22/03 was na de aanslagen nog in ons land

Oussama Atar, het vermoedelijke meesterbrein achter de aanslagen in Brussel en Parijs, is al een tijdlang een van de meest gezochte terroristen van Europa. Toch kon de man afgelopen zomer ongemerkt zijn familie bezoeken in Brussel en had hij zelfs fysiek contact met hen. En dat onder het oog van de politie.

Er zijn al een tijdlang sterke aanwijzingen dat de Marokkaanse Belg Oussama Atar betrokken was bij de aanslagen op 22 maart. Atar is de neef van de broers El Bakraoui, die beiden omkwamen tijdens diezelfde aanslagen.

Maar in augustus, zes maand na de aanslagen, zou de man nog een bezoek gebracht hebben aan zijn familie in Brussel. Dat heeft een anonieme juridische bron verteld aan CNN. ‘Hij had rechtstreeks contact met zijn familie. Hij heeft zelfs fysiek contact gehad met hen’, klinkt het.

Speurders hadden afgelopen zomer al een vermoeden dat Atar in België was. Ze vielen daarom op 13 augustus met man en macht binnen op acht adressen in het Brusselse.

Gevolgen voor het onderzoek

Maar de man werd niet gevonden. Er waren daarom twijfels of de man rond die periode effectief in België was geweest. Maar de juridische bron lijkt die twijfels nu tegen te spreken: Atar was afgelopen zomer wel degelijk in België.

‘De grote zoekactie, die overigens uitgebreid in het nieuws is gekomen, heeft onmiddellijke gevolgen gehad voor het onderzoek’, aldus de juridische bron. ‘Ik ga niet zeggen dat we hem om die reden gemist hebben, maar je weet nooit.’

Wat Atar precies in België deed, en waar hij momenteel uithangt, is alsnog onduidelijk. Maar de bron vreest het ergste. ‘ISIS gaat niet zomaar iemand als Atar zenden om aanslagen te plegen, tenzij hij het zelf wil doen’, klinkt het.