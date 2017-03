Italianen rekenen op Colbrelli voor eerste Italiaanse zege in Milaan-Sanremo in elf jaar

Met Pozzato in 2006 is het al 11 jaar geleden dat een Italiaan nog eens Milaan-Sanremo op zijn palmares wist te brengen. Sonny Colbrelli (26) van Bahrein-Merida zou daar zaterdag wel eens verandering in kunnen brengen en geldt als één van de outsiders voor de overwinning.

Dat Colbrelli in goede doen is, bewees hij met een ritzege in Parijs-Nice tegen toppers zoals Alexander Kristoff, John Degenkolb, Marcel Kittel, André Greipel en Arnaud Démare. Het was zijn eerste overwinning in de WorldTour, na al 15 kleinere zeges bij de profs. Zijn topvorm zette hij nog eens in de verf met een vierde plek in de slotrit van Parijs-Nice waar hij de sprint van het peloton met favorieten won. Het was zijn team Bahrein-Merida dat de meubelen redde voor eindwinnaar Sergio Henao (Sky) en het peloton nog heel dicht bracht bij de drie vluchters, waaronder Alberto Contador.

Colbrelli koos de voorbije jaren altijd voor deelname aan Tirreno-Adriatico, maar veranderde dit jaar het geweer van mijn schouder, niet voor niets kwam de winnaar van La Primavera de voorbije jaren bijna altijd uit de Franse rittenkoers. “Een nieuwe aanpak”, zei hij. “Ik wilde eens zien wat het zou geven. Mijn doel was een ritzege en daarin ben ik geslaagd. Een eerste zege op WorldTourniveau. Dit is een enorme opsteker voor Milaan-Sanremo en geeft me veel vertrouwen.”

La Primavera is zijn droomkoers en Colbrelli nam al vier keer eerder deel. Telkens eindigde hij in de top 20, met een zesde plek in 2014 als beste resultaat. Voorts werd hij 12de in 2013, 18de in 2015 en vorig jaar negende. Colbrelli is bij het grote publiek misschien niet bekend, maar is geen onbekende in het peloton. De voorbije jaren won hij lastige koersen zoals de GP Lugano (BC) of de Tre Valli Varesini (BC). Vorig jaar werd hij ook derde in de Amstel Gold Race, na Gasparotto en Valgren Andersen.

Colbrelli maakte jarenlang deel uit van het procontinentale Bardiani-CSF en maakte pas in 2017 de overstap naar het nieuwe Bahrein-Merida, zijn eerste WorldTourteam. “Neen, ik denk niet dat ik te lang in een kleine ploeg ben gebleven”, zei hij daarover. “Hhet was een sterk team. Ik werd er goed omringd, leerde er veel bij en ik voelde mij er goed. Jaar na jaar heb ik stappen vooruit gezet en dit seizoen pas achtte ik me klaar voor een stap naar een WorldTourteam. Ik ben blij dat ik nu ook andere koersen kan en mag rijden. Zo zal ik ook de Vlaamse wedstrijden rijden, zoals Dwars door Vlaanderen, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en de Ronde. Het wordt er mijn eerste deelname en ik kijk er enorm naar uit dat ik dan naast mijn idool Tom Boonen kan koersen. Hij is de renner naar wie ik altijd heb opgekeken.”

De selectie van Bahrein-Merida: Manuele Boaro (Ita), Niccolò Bonifazio (Ita), Grega Bole (Sln), Sonny Colbrelli (Ita) Enrico Gasparotto (Ita), Franco Pellizotti (Ita), Borut Bozic (Sln) en Giovanni Visconti (Ita).