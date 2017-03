Lotto Soudal rekent op Nederlander in Handzame Classic

Lotto Soudal komt vrijdag in de Handzame Classic (cat. 1.1) met bijna dezelfde ploeg als woensdag in Nokere Koerse aan de start. Er is wel een ander kopman. Ploegleider Frederik Willems rekent in de sprintkoers op de snelle benen van de Nederlander Moreno Hofland.

“Hofland en Jelle Vanendert vervangen in de Handzame Classic James Shaw en Marcel Sieberg. De zes anderen zijn dezelfde als afgelopen koers. En daarin deden we het niet slecht”, verklaarde Willems. “De weersvoorspellingen vallen al bij al nog mee. De windrichting op De Moeren is niet van die mate dat er daar problemen zullen zijn, al weet je nooit. Alle afgelopen edities eindigden steevast op een massasprint. En daarin schuiven wij dan Hofland naar voor. Met hem hebben we een grote kanshebber op de zege in de rangen.” .