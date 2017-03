Plopsaland mag nieuwe attractie openen

Plopsaland De Panne kan eindelijk de nieuwe rollercoaster Heide The Ride openstellen. De deputatie provincie stemde donderdag toe om de attractie te openen, onder voorwaarden. Dat gebeurt na een lange procedureslag.

De milieuvergunning voor de vroegere uitbating door de Meli liep tot 18 juli 2016. Eind 1999 nam Plopsaland die milieuvergunning over en paste die in tussentijd aan. Om de hernieuwing en uitbreiding, onder meer met de attractie Heidi The Ride, te kunnen aanvragen diende eerst een project-MER te worden opgemaakt. De goedkeuring hiervan sleepte lang aan en daardoor kon het bedrijf pas in september 2016 de nieuwe milieuvergunning bij de provincie aanvragen.

West-Vlaanderen kende een vergunning toe, maar wou nog verder onderzoek op de geluidsimpact van de nieuwe coaster. Die blijkt nu aan alle voorwaarden te voldoen en mag geopend blijven tijdens de dagperiode, dus tot 19 uur. Als het themapark langer open wil blijven of tijdens nocturnes, dan moet het de attractie wel dicht houden.

De deputatie zegt dat hij de situatie nauwgezet opvolgt en hij wil binnenkort een globale geluidscontrole voor het hele attractiepark.