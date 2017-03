Dauphiné maakt van koninginnenrit richting mythische Alpe d’Huez loodzware bergetappe

De Tour de France laat de Alpe d’Huez dit jaar links liggen, maar de mythische berg is wel opgenomen in het Critérium du Dauphiné (WorldTour). De organisatie van de Franse rittenkoers maakte donderdag het parcours van de komende editie bekend. De finish van de zevende etappe ligt bovenop de Alpe d’Huez, die echter niet via de beroemde 21 haarspeldbochten wordt beklommen.

De deelnemers moeten op 10 juni eerst vijf bergen over. Na de Col de Sarenne loopt de route naar de Alpe d’Huez. De laatste 3,7 kilometer van de etappe leiden naar de top van die berg op zo’n 1840 meter hoogte. De slotetappe gaat een dag later over drie Alpenreuzen naar Plateau de Solaison.

In de zesde rit kunnen de renners alvast een deel van de negende etappe uit de Tour de France verkennen. De laatste 50 kilometer, met de beklimming en afdaling van de Mont du Chat, zijn identiek. De Dauphiné kent halverwege een individuele tijdrit over 23,5 kilometer. De Brit Chris Froome won de afgelopen twee jaar steeds eerst de Dauphiné en stak daarna zijn derde Tour op zak.