Wat als... alleen de jongeren hadden gestemd?

Hoe zou de Tweede Kamer er uitzien als alleen jongere kiezers hadden gestemd? De Nederlandse omroep NOS berekende het met de hulp van onderzoeksbureau Ipsos. De Kamer zou er een stuk linkser uitzien, zo blijkt. Ook de kleine partijen zouden meer zetels halen. Als enkel mannen of vrouwen zouden mogen stemmen, zien we een verschil in zetels maar blijven dezelfde partijen de grootste.

Om te beginnen deze waarschuwing: we vergelijken officiële uitslagen (van de volledige bevolking) met extrapolaties per leeftijdscategorie of per geslacht. Want omdat de stemming anoniem verloopt, weten w niet hoe alle jongeren hebben gestemd. Op basis van steekproeven kunnen onderzoekers wel een beeld schetsen.

Als alleen 25- tot 34-jarigen hadden gestemd, zou VVD nog steeds de grootste partij zijn. Maar daarna ziet het plaatje er anders uit. Niet PVV maar het links-liberale D66 zou de tweede partij zijn, gevolgd door GroenLinks. De PVV wordt in die leeftijdscategorie de vierde partij met 16 zetels.

Twee miljoen stemgerechtigden vallen in die leeftijdscategorie, en 82 procent van hen gingen stemmen. Dat is iets meer dan het gemiddelde van 80%.

Bij de jongste kiezers, van 18 tot 24, worden de kaarten nog grondiger herschud. D66 wordt hier de grootste partij, voor VVD en GroenLinks. PVV wordt ook hier de vierde partij. De jongeren toonden wel minder animo voor de verkiezingen: van het miljoen stemgerechtigde jongeren kwamen maar twee op de drie naar het stemlokaal.

Mannen stemmen iets rechtser

Als enkel mannen mochten stemmen, zouden dezelfde partijen op kop blijven. VVD zou zelfs drie zetels meer halen dan in de officiële uitslag, en PVV en CDA elk één zetel. Vooral GroenLinks doet het bij de mannen minder goed.

Bij de vrouwen zou VVD iets minder goed scoren, maar blijft partij de grootste voor PVV (1 zetel minder) en D66. CDA zou één zetel moeten prijsgeven. Vooral GroenLinks zou hier beter scoren.