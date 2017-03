Acht gewonden na schietpartij in school

Een gewapende man heeft het vuur geopend in een Franse school in Grasse. Daarbij vielen acht gewonden, onder wie de schooldirecteur. De speciale eenheden zijn ter plaatse en één man werd ondertussen opgepakt. De Franse overheid stuurde eerder een terreuralarm uit.

Een man zou het vuur geopend hebben in de school Alexis de Tocqueville in Grasse, een stadje op een 40-tal kilometer van Nice. Acht mensen, onder wie de schooldirecteur, raakten gewond. Daarop kwamen anti-terreureenheden van het Raid ter plaatse. Eén persoon werd opgepakt. Verschillende media meldden op basis van politiebronnen dat een andere verdachte nog op de vlucht is, maar dat bericht wordt ondertussen tegengesproken.

De opgepakte man zou een 17-jarige student zijn, onbekend bij het gerecht, die een geweer, twee handvuurwapens en twee granaten bij zich had. Volgens het plaatselijke bestuur lag een dispuut tussen twee leerlingen aan de basis van het incident, en is er geen sprake van terrorisme.

Eerder stuurde de Franse regering via een speciaal daarvoor gemaakte gsm-applicatie een terreuralarm uit. Die app werd ook al gebruikt bij de aanslag in Nice vorig jaar. Ook de plaatselijke politie vroeg de mensen in de omgeving van de school in Grasse om voorzichtig te zijn en binnen te blijven. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve zou ondertussen met een helikopter op weg zijn naar Grasse. Ook minister van Onderwijs Najat Vallaud-Belkacem zei op Twitter ter plaatse te zullen komen.