Bij het IMF in Parijs is een bombrief ontploft, zo zeggen veiligheidsbronnen. De persoon die de brief openmaakte, raakte gewond.

Het Franse persbureau AFP meldt dat de gewonde een directieassistente zou zijn die aan de handen en het aangezicht letsels zou hebben opgelopen. Volgens politiebronnen is de persoon lichtgewond.

De politie van Parijs meldt op Twitter dat in de kantoren van het IMF en de Wereldbank een operatie aan de gang is na de vermeende explosie van een verdacht pakket.

‘Een enveloppe explodeerde nadat hij werd geopend en een persoon raakte lichtgewond’, zegt een politiebron aan Reuters.

Er zijn uit voorzorg ongeveer 150 mensen geëvacueerd.

De structuur van het gebouw in het zestiende arrondissement van de Franse hoofdstad zou niet beschadigd zijn. Het onderzoek is in handen van de gerechtelijke politie van Parijs.

Woensdag werd nog een bombrief onderschept die naar de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schauble was verstuurd. Een Griekse extreemlinkse groep, de Conspiracy of Fire Cells, zeiden dat ze de bom hadden verstuurd.