Klaver: 'Regeren met VVD wordt ingewikkeld'

GroenLinks leider Jesse Klaver zegt dat het 'ingewikkeld zal worden om met de VVD samen te regeren. GroenLinks won woensdag volgens de prognose tien zetels, en heeft nu veertien zetels. De VVD werd de grootste partij en staat in de prognoses op 33 zetels.

Klaver zegt donderdagochtend tegen de Telegraaf wel dat 'als je zo groot bent geworden, het je verantwoordelijkheid is om te kijken of je kunt regeren.' Klaver heeft samenwerking met de VVD nooit uitgesloten maar wel altijd laten weten dit 'onwenselijk' te vinden. Hij heeft nog steeds een voorkeur om te gaan regeren met 'groene en linkse partijen samen met onze christelijke vrienden.'

Complexe formatie

Om 14.00 uur komen de Nederlandse fractieleiders donderdag bijeen om te bepalen hoe de formatiegesprekken van start gaan. Mogelijk wordt dan ook al een verkenner aangeduid. De meeste partijen hebben rond 11.00 uur de uitslagen besproken en bepaald welk advies hun voorzitter later die dag moet geven aan de Kamervoorzitter over het verloop van de kabinetsformatie.

VVD leider Mark Rutte was donderdag voorzichtig over mogelijke coalities. Tijdens een ochtendshow van Radio 538 zei hij: 'Het was een mooie avond. We hebben een aantal zetels verloren, maar we zijn heel blij dat we de grootste zijn geworden. We zijn trots dat we het vertrouwen krijgen en weer het voortouw mogen nemen,’ aldus Rutte. Maar Rutte denkt ook dat het 'wel even gaat duren'. Rutte: 'Het kan best wel eens een complexe formatie zijn. Dan zul je voor een aantal weken partijen bij elkaar zien zitten.' Rutte heeft tijdens de verkiezingscampagne regeren met de PVV uitgesloten.

Verliezer

De grootste verliezer van de avond was Lodewijk Asscher van de PvdA. De sociaaldemocraten haalden negen zetels, een verlies van 29. Asscher heeft al laten weten dat hij het logisch zal vinden als zijn partij niet meedoet met de kabinetsformatie: 'Het lijkt mij heel logisch dat niet naar mij wordt gekeken om in een regering te gaan.'

De ChristenUnie (5 zetels) lijkt één van de kandidaten om een coalitie met VVD, CDA en D66 te vervolledigen. Partijleider Gert-Jan Segers vindt echter dat zijn partij 'niet aan zet' is. Volgens Segers moet er eerst gepraat worden met GroenLinks. 'Die heeft veertien zetels en won flink'.

Ook D66-leider (19 zetels) Alexander Pechtold sprak donderdag van 'ingewikkeld sommen'. Pechtold benadrukte dat de VVD de leiding moet nemen bij de formatie. CDA-leider (19 zetels) Buma vond dat er 'een verantwoordlijkheid is' weggelegd voor zijn partij: 'De kans is groot dat zoiets regeren is.'

VVD grootste

De VVD wordt met een straatlengte voorsprong de grootste partij van Nederland, ondanks dat de partij acht zetels verliest. Volgens de laatste prognoses wordt de PVV de tweede partij van Nederland met twintig zetels. Op de voet gevolgd door CDA en D66 (allebei 19 zetels). GroenLinks is de grootste stijger: van vier naar veertien zetels.