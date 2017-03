Rutten: ‘Nu ook stemrecht in België’

Naar aanleiding van de verkiezingen in Nederland roept Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten donderdag op om de stemplicht in België om te vormen naar stemrecht. ‘Dan maak je van de democratie een feest’, aldus Rutten op Radio 1.

De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland lijkt op 78,9 procent uit te komen en ligt daarmee flink hoger dan de 74,6 procent van de verkiezingen in 2012.

‘Als het er toe doet, dan gaan mensen stemmen en kiezen ze ook waar ze echt in geloven’, concludeert Gwendolyn Rutten. ‘Het was een hele sterke democratische campagne van alle partijen. Wij spreken hier (in België, red.) over politieke vernieuwing, misschien is het eerste dat op tafel moet komen toch maar eens de invoering van het stremrecht.’

Rutten denkt dat heel Europa met een bang hart naar Nederland heeft gekeken. ‘Het was de vraag of het ranzige populisme ook in Europa zou doorbreken en dat is helemaal niet gebeurd.’

Het liberale VVD wordt de grootste partij, gevolgd door PVV, CDA en het links-liberale D66. ‘Het is duidelijk dat die twee liberale partijen een sterke as zullen vormen, ik ben daar wel tevreden over’, besluit de Open VLD-voorzitster.