Klaar voor historische avond: de vermoedelijke opstellingen van Anderlecht, Genk en Gent

Het wordt een historische avond in Europa. Ofwel haalt RC Genk voor het eerst in zijn bestaan de kwartfinales van een Europese beker, ofwel zet AA Gent een 2-5-thuisnederlaag uit de heenwedstrijd voor de eerste keer in de geschiedenis van het Europese voetbal recht. Het is nog nooit gebeurd dat een uitploeg een thuisnederlaag met drie goals verschil op verplaatsing ophaalde. Anderlecht kan voor het eerst in twintig jaar nog eens in een Europese kwartfinale staan.

Het teken van heropleving dat ons echter het meest interesseert, is dat ons land voor het eerst in 25 jaar nog eens twee clubs in een kwartfinales van de Europa League kan ­afvaardigen. In 1991-1992 (Club Brugge en AA Gent) lukte dat, maar dat lijkt wel de tijd dat de dieren nog spraken. De UEFA Cup en de Europabeker voor bekerwinnaars waren zelfs nog niet samengevoegd. In 1999 fuseerden die bekers en veranderde de naam in Europa League.

Met RC Genk of AA Gent is België al zeker van een kwartfinalist. Anderlecht heeft de tweede sleutel in handen. Paars-wit verdedigt in het eigen Vanden Stock-stadion een 0-1-voorsprong uit de heenwedstrijd. Tegen een Cypriotische ploeg dan nog. Dat kan toch niet meer misgaan? De heropleving van ons clubvoetbal kan vandaag een nieuwe tussenstap naar boven zetten.

Bij paars-wit negen (!) man op 1 kaart van schorsing

Weiler gaf aan dat Kara Mbodj wellicht speelt Foto: BELGA

Bij Anderlecht is iedereen fit, maar 9 (!) spelers staan wel op 1 kaart van schorsing voor de kwartfinale: Tielemans, Nuytinck, Dendoncker, Hanni, Acheampong, Teodorczyk, Sowah, Spajic en Thelin . Daarmee zal Weiler echter geen rekening houden. Aangezien paars-wit straks een vrij weekend wacht, zal de coach ook niet al te fel roteren.

Hij gaf ook aan dat Kara Mbodj wellicht speelt. Daarna wil de verdediger naar Senegal voor oefeninterlands waar hij zichzelf in de internationale etalage wil zetten. Anderlecht zou liever hebben dat Kara rust neemt. “Het is nog niet beslist of hij mag gaan”, aldus Weiler.

De verwachte elf van Anderlecht: Ruben; Najar, Kara, Nuytinck, Obradovic; Chipciu, Dendoncker, Tielemans, Hanni, Acheampong; Teodorczyk.

Vanhaezebrouck roept noodgedwongen vier beloften op

Asare haalt wellicht de aftrap niet Foto: Photo News

Alejandro Pozuelo, die dinsdag ziek was thuisgebleven, trainde gisteren mee bij Genk en is speelklaar. Ook Uronen (achillespees) zit in de selectie, waardoor dezelfde elf namen als in Westerlo aan de aftrap worden verwacht. Stuivenberg verwelkomde gisteren overigens maar liefst 29 fitte spelers op training.

De blessurelast bij Gent is heel hoog en daarom ziet Vanhaezebrouck zich genoodzaakt om vier beloften op te roepen: Andreas Burssens, Elton Kabangu, Yassine Abdelali en Dante Walen. Matton kampt nog steeds met een kuitblessure, Saief is nog out met een adductorenletsel. Asare haalt wellicht de aftrap niet, Esiti is geschorst. Bjedov, Schoofs, Birger Verstraete, Troost-Ekong en Kubo zijn Europees niet speelgerechtigd.

De verwachte elf van KRC Genk: Ryan; Catsagne, Brabec, Colley, Uronen; Malinovskiy, Berge, Pozuelo; Buffel, Boëtius, Samatta

De verwachte elf van AA Gent: Kalinic; Gigot, Mitrovic, Gershon; Foket, Dejaegere, Rabiu, Simon; Kalu, Perbet, Coulibaly