Oostende na verlenging naar halve finales FIBA Europe Cup

Oostende heeft zich woensdag voor de halve finales van de Europe Cup basketbal voor mannenteams geplaatst. De Belgische kampioen versloeg het Russische Enisey Krasnoyarsk na een verlenging met 95-79. Bij de rust stond de kustploeg 51-36 voor, na de reguliere speeltijd was het 84-72. Dat was vorige week ook exact de uitslag van de heenwedstrijd in Siberië, zodat een verlenging uitsluitsel moest bieden. Oostende trok daarin met 11-7 aan het langste eind.