Vanuit Europa komen jubelende reacties na wat volgens de eerste exitpoll een verkiezingsoverwinning wordt van de liberale kopman Mark Rutte.

Het verkiezingsresultaat in Nederland is een 'duidelijke overwinning op het extremisme', vindt de Franse president François Hollande. 'De waarden van openheid, respect voor anderen en geloof in de toekomst van Europa zijn het enige echte antwoord op de nationalistische impulsen en het isolationisme die de wereld doen beven.'

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, heeft Mark Rutte gefeliciteerd met zijn 'duidelijke overwinning'. Volgens hem is de uitslag 'een stem voor Europa en een stem tegen de extremisten'.

.@JunckerEU just spoke with @markrutte, congratulated him on clear victory: "A vote for Europe, a vote against extremists". #DutchElections — Margaritis Schinas (@MargSchinas) March 15, 2017

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel ziet de uitslag als een 'succes voor Europa'. Hij noemde het een goed teken dat een extreemrechtse kandidaat als Geert Wilders niet won.

Peter Altmaier, de kabinetschef van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, tweette in het Nederlands: 'Nederland oh Nederland jij bent een kampioen! Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doen! Gefeliciteerd met dit geweldig resultaat!'.

Nederland oh Nederland jij bent een kampioen!Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doen! Gefeliciteerd met dit geweldig resultaat! — Peter Altmaier (@peteraltmaier) 15 maart 2017

Zijn landgenoot Horst Seehofer, leider van Merkels zusterpartij CSU, reageerde woensdagavond in Moskou opgelucht. 'Bij verkiezingen met nationaal belang krijgen de serieuze traditionele partijen bijval, als zij de mensen overtuigende antwoorden op hun vragen geven.' Hij voegde er nog aan toe dat deze uitslag geen aanwijzing zal zijn voor het resultaat in Frankrijk.

De fractielieder van de christendemocraten in het Europees parlement, Manfred Weber, had het over een 'slag voor alle anti-Europese populisten'.

Nog uit Duitsland reageerde Martin Schulz, voor de SPD kandidaat om in september de strijd aan te gaan met Angela Merkel. Hij leest in de exitpolls dat een overweldigende meerderheid van de Nederlanders 'de ophitsende uitspraken van Geert Wilders en zijn onuitsprekelijke houding tegenover hele bevolkingsgroepen' naar de prullenbak verwezen heeft. 'Dat is goed nieuws voor Europa en Nederland.'

Wilders heeft de verkiezing in NL niet kunnen winnen. Ik ben opgelucht, maar we moeten verder voor een open en vrij Europa blijven vechten. — Martin Schulz (@MartinSchulz) March 15, 2017

'VVD verreweg de grootste partij', aldus Guy Verhofstadt, fractieleider van de liberalen in het Europees parlement op Twitter. 'D66 (de linksliberalen, red.) stijgen veel. Pro-Europese partijen aan de winnende hand. Nederland blijft een liberaal en pro-Europees bolwerk!'.

1st exit polls great! @VVD by far the biggest. @D66 up by a lot. Pro European parties on the rise. NL remains liberal & pro-Eur. stronghold! pic.twitter.com/C1XvIwe0wT — Guy Verhofstadt (@GuyVerhofstadt) 15 maart 2017

De Belgische vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) merkt op dat het 'leiderschap van Mark Rutte en het verbindend verhaal van Alexander Pechtold duidelijk gewaardeerd werd'. 'Op naar sterke liberale as van nieuwe NL regering!'