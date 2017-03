Vlaams Belang vindt signaal kiezer duidelijk, Crombez verwacht moeilijke coalitiegesprekken

Verschillende Vlaamse partijvoorzitters reageerden intussen op de Nederlandse verkiezingsuitslag. Meyrem Almaci (Groen) feliciteerde GroenLinks en Jesse Klaver, terwijl Wouter Beke (CD&V) tevreden is met het resultaat van CDA. John Crombez (SP.A) verwacht een moeilijke coalitievorming. Het Vlaams Belang vindt het signaal van de kiezer duidelijk: 'extreemrechts is actueler dan ooit'.

In Nederland blijft de VVD van Mark Rutte met 33 zetels veruit de grootste. En hoewel de PVV op meer had gehoopt, wint de partij van Geert Wilders toch vijf zetels. Die score kan volgens Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken niet worden afgedaan als een geïsoleerd incident. 'De kernthema's en de oplossingen van partijen zoals het Vlaams Belang in Vlaanderen, het Front National in Frankrijk, de AfD in Duitsland en de PVV in Nederland zijn actueler dan ooit en beantwoorden aan wat steeds bredere lagen van de bevolking denken', zegt hij. 'Dat Wilders niet de grootste is, wordt ruim gecompenseerd door het feit dat de socialisten van de kaart geveegd worden.'

De eerste reactie kwam van Groen-voorzitster Meyrem Almaci. Zij feliciteerde GroenLinks en Jesse Klaver. ‘GroenLinks verviervoudigde haar score en boekt de grootste winst van alle partijen. De groenen hebben een ongeziene beweging op de been gebracht en boeken een historische overwinning.'

Almaci: 'Europa heeft vandaag opnieuw getoond dat er een alternatief is voor het pessimistisch populisme en voor het angstig vijanddenken. In Oostenrijk is de groene kandidaat Alexander Vanderbellen verkozen tot president. En vandaag heeft Groenlinks met Jesse Klaver haar score verviervoudigd en is de grootste partij op links. Het populisme, links en rechts, kan gestopt worden als er een hoopvol en realistisch eigen verhaal met overtuiging wordt gebracht.’

GroenLinks veruit grootste groeier, maar liefst x 4 in exit polls. Gefeliciteerd @jesseklaver & @groenlinks! https://t.co/o4WfYpIp17 — Meyrem Almaci (@MeyremAlmaci) 15 maart 2017

‘Niet alleen in Nederland maar ook in ons land snakken mensen naar een positief progressief alternatief. Anders dan de traditionele partijen blijven wij ook in ons land een hoopvol en positief verhaal brengen. Tegenover de haat en angst zetten wij menselijkheid en verbondenheid. Een verhaal waar hoop het haalt van angst. Waar we ons afzetten tegen polarisering en mensen verbinden. ‘

‘Midden biedt oplossingen’

CD&V-voorzitter Wouter Beke toont zich tevreden voor het resultaat van CDA. ‘Op basis van eerste exitpolls lijken de Nederlands gekozen te hebben voor mensen die oplossingen brengen. Gelet op alles wat gebeurd is, leidt de PVV hier toch een nederlaag. VVD blijft de grootste, maar levert fel in t.o.v. vorige verkiezingen’, aldus Beke.

Foto: PN

‘Ik ben tevreden met het mooie resultaat van de christendemocratische vrienden van het CDA. Het hoeft niet te verbazen. Eergisteren las ik een stuk van de Nederlandse columnist Bas Heijne. Hij gaf aan hoe zich in Nederland steeds meer een vlucht naar het midden aankondigde. ‘Geconfronteerd met een onveilige, steeds chaotischer wereld, zoekt de Nederlandse kiezer op het laatste moment onderdak bij het politieke midden’. Ook in Frankrijk lijkt het midden met Macron over sterke kaarten te beschikken. En in Duitsland speelt de hele strijd zich net in dat midden af. De tendens lijkt ingezet. Zoals ik meer dan een jaar geleden al zei: het is daar waar de extremen elkaar opjagen, dat het midden oplossingen biedt.’

‘Kiezer is verstandiger dan de hype’

SP.A-voorzitter John Crombez wijst op de grote versplintering in het Nederlandse politieke landschap. ‘Ik verwacht een moeilijke coalitievorming omdat er met verschillende partijen zal moeten gepraat worden en een stabiel akkoord niet voor het hand ligt.’

Foto: BELGA

Crombez stelt ook vast dat de PVDA door de kiezer gigantisch is afgestraft voor het afbouwen van de zorg. ‘Als sociaal-democraten gaan snoeien in de zorgsector, dan begrijpt de kiezer het duidelijk niet meer’, aldus Crombez.

Dat Geert Wilders slechts vier zetels winst boekte, is voor Crombez geen verrassing. ‘Het is niet omdat de thema’s van Wilders zo gehypet worden en zoveel aandacht krijgen, dat het ook de thema’s zijn waar de bevolking echt van wakker ligt. Het is fijn om vast te stellen dat de bevolking en de kiezer verstandiger zijn dan de hype.

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten is tevreden dat het optimisme het gehaald heeft. ‘Ik ben blij voor de twee liberale partijen VVD en D66. Het sterke leiderschap van Mark Rutte die met een heldere boodschap naar de kiezer is gestapt en op een normale, respectvolle manier campagne heeft gevoerd, valt duidelijk in de smaak’, klinkt het bij Rutten, die de uitslag ook als goed nieuws voor Europa beschouwt.