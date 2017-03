MR stelt burgerschapscontract voor

Daags na de commotie over het N-VA-voorstel om kinderen van wie slechts één ouder Belg is niet langer automatisch de Belgische nationaliteit te geven, komt de MR met een voorstel voor een burgerschapscontract.

‘Elke burger die op ons grondgebied verblijft, zou dat vanaf de leeftijd van 18 jaar moeten ondertekenen in zijn of haar gemeente, zeggen Kamerfractieleider Denis Ducarme en partijvoorzitter Olivier Chastel. Ze dienen in de Kamer een voorstel van resolutie in die zin in.

De Franstalige liberalen hechten naar eigen zeggen een groot belang aan het integratievraagstuk. Het samenleven in de maatschappij, een pluriforme maatschappij waar ieders rechten gerespecteerd worden, de voorrang van het recht voorrang op religieuze voorschriften... zijn zaken die de MR hoog in het vaandel voert.

Met de ondertekening van een burgerschapscontract zou iedereen 'de belangrijkste universele waarden en fundamentele vrijheden die de onderbouw vormen van elke democratische samenleving' kunnen onderschrijven, zeggen Ducarme en Chastel. 'Elke burger die op ons grondgebied verblijft zou dat vanaf de leeftijd van 18 jaar moeten ondertekenen.'

Een onderscheid tussen nationaliteiten maken de MR-kopstukken niet.