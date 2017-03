Finalisten Europa League mogen elk slechts 10.000 tickets verdelen onder fans

De twee clubs die dit jaar de Europa League-finale spelen zullen elk slechts tienduizend plaatsen krijgen voor hun fans. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA woensdag bekendgemaakt. De eindstrijd vindt woensdag 24 mei plaats in de Friends Arena in de Zweedse hoofdstad Stockholm.

In totaal kunnen 48.000 personen de finale bijwonen. Naast de twintigduizend tickets die bestemd zijn voor beide finalisten, zullen 17.000 kaarten in vrije verkoop aangeboden worden op de website van de UEFA. Onder meer het Zweedse organisatiecomité, de nationale voetbalbonden, de commerciële partners en de zendgemachtigden verdelen de elfduizend overige tickets onder elkaar. De prijzen variëren van 45 euro tot 150 euro.

Met Anderlecht, Racing Genk en AA Gent zijn nog drie teams uit ons land actief in de achtste finales van de Europa League. Het Belgische onderonsje tussen Genk en Gent zal al zeker één Belgische vertegenwoordiger in de kwartfinales opleveren. Na hun 2-5 zege in de heenmatch heeft Genk de beste papieren om donderdag na de return door te stoten. RSC Anderlecht verdedigt in eigen huis een 0-1 voorsprong tegen het Cypriotische APOEL Nicosia. .

