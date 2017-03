De VVD blijft met 31 zetels de grootste partij. PVV, CDA en D66 staan alledrie op de tweede plaats met 19 zetels. De grootste verliezer is de PvdA: de partij ging terug van 38 naar 9 zetels. De grootste winnaar is GroenLinks: de partij wint 12 zetels.

Dit blijkt uit de eerste en uit de definitieve exitpoll, een vaak nauwkeurige indicatie van de uitslag van de Nederlandse verkiezingen. Het opkomstpercentage ligt op 82 procent. VVD blijft de grootste partij maar verliest 10 zetels, de PVV wint vier zetels en gaat naar 19 zetels. De PvdA kreeg de grootste klap, haar zwaarste verkiezingsnederlaag ooit, de partij heeft nu 38 zetels en gaat terug naar 9.

GroenLinks wint maar liefst 12 zetels en gaat van vier naar 16 zetels. D66 wint 5 zetels, zit nu op 19 zetels. Het CDA wint er 6, en heeft er nu ook 19. De Partij voor de Dieren wint 3 zetels en gaat naar 5. SP verliest 1 zetel, de ChristenUnie wint er 1. De SGP bleef op 3 zetels. Als de prognoses kloppen komen zowel Denk als het Forum voor Democratie van Thierry Baudet als nieuwe partijen de Nederlandse Tweede Kamer in.

Exitpoll: grote winst GroenLinks 16 zetels, SP 14, historisch verlies PvdA 9 zetels https://t.co/GDWN5WDV4F — NOS (@NOS) 15 maart 2017

Overzicht uitslagen, tussen haakjes het huidige aantal zetels:

VVD: 31 zetels (41)

PVV: 19 zetels (15)

CDA: 19 zetels (13)

D66: 19 zetels (12)

SP: 14 zetels (15)

ChristenUnie: 6 zetels (5)

GroenLinks: 16 zetels (4)

PvdA: 9 zetels (38)

Partij voor de Dieren: 5 zetels (2)

SGP: 3 zetels (3)

50Plus: 4 zetels (2)

Denk: 3 zetels (geen zetels)

Forum voor Democratie: 2 zetels (geen zetels)

'Enorme klap'

Het verlies is bij de Partij van de Arbeid aangekomen als 'een enorme klap', vertelt parlementariër Sharon Dijksma zojuist in eerste reactie bij de NOS: 'Er was vooral veel stilte. Het is voor ons een enorme klap, alle sociaaldemocraten hebben vanavond een kras op de ziel gekregen.' Nederland heeft sinds 2012 een coalitie van VVD en PvdA. Het kabinet Rutte II maakte als eerste kabinet in Nederland sinds 1998 de gehele parlementaire periode vol.

De VVD moet even wennen aan de gedachte dat ze met 31 zetels de grootste zijn. Pas bij de derde keer juichen zit er wat vuur in. — Derk Stokmans (@DerkStokmans) 15 maart 2017

Op de website van Ipsos staat een uitgebreide uitleg van hoe deze exitpoll tot stand is gekomen. De eerst officiële verkiezingsuitslagen komen pas in nacht van woensdag op donderdag, ook omdat de stemmen met de hand worden geteld. De opkomst ligt met 82 procent een stuk hoger dan in 2012, destijds ging 74,6 procent van het electoraat naar de stembus.

Stille zaal bij #PvdA in A'dam #ExitPolls — petra de koning (@pdekoning) 15 maart 2017

Geert Wilders tweet alvast blij te zijn met de winst en zegt dat Rutte 'nog lang niet' van hem af is: