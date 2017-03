Dominik Paris wint afdaling in Aspen, Wereldbeker voor Peter Fill

Dominik Paris heeft woensdag in het Amerikaanse Aspen (Colorado) de laatste wereldbekerafdaling van het seizoen gewonnen. De 27-jarige Italiaan was acht honderdsten sneller dan zijn landgenoot Peter Fill, die de eindzege in de discipline op zak stak. De Zwitser Carlo Janka werd op 18 honderdsten derde.

Fill was om de eindzege in een duel verwikkeld met de Noor Kjetil Jansrud. Die begon met een voorsprong van 33 punten aan de slotmanche, maar werd daarin pas elfde, op 64 honderdsten van Paris. In de eindstand heeft de 34-jarige Fill na acht manches 23 punten voor op Jansrud, die wel al zeker is van eindwinst in de super-G. Paris is op 83 punten derde.

Fill won de Werelbeker afdaling ook vorig jaar al. Toen liet hij de Noor Aksel Lund Svindal en Paris achter zich. Jansrud, de winnaar van 2015, werd vorig jaar vierde. Paris boekte woensdag zijn achtste wereldbekerzege, de zevende in een afdaling en de tweede van het seizoen. In de Wereldbeker afdaling staat hij voor de derde keer, na 2013 en 2016, op de derde podiumplaats.