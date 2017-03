‘Brussel heeft nog altijd agenten te kort’

Brussels burgemeester Yvan Mayeur (PS) zegt dat de Brusselse politie niet over voldoende politieagenten beschikt om de gevraagde verhoogde veiligheid in de hoofdstad te garanderen. Hij wijst erop dat er per jaar 900 manifestaties zijn in het centrum van Brussel.

‘Het vereiste veiligheidsniveau maakt dat ik meer mensen moet mobiliseren. Vorige week hadden we een vergadering met de vakbonden waar we de vaststelling deelden dat de politie uitgeput is. Men erkent de bijzondere situatie van Brussel-stad niet, ook sommige Brusselse gemeenten doen dat niet', zegt Mayeur.

Ivan Mayeur Foto: AP

De Brusselse burgemeester had vijftig extra agenten gevraagd in het kader van het Kanaalplan dat de federale regering uitwerkte. 'Op een bepaald moment zijn er 25 bijgekomen, maar daarvan zijn er nog maar vijftien over. Dat is te weinig, zeker als het federale niveau ons tegelijkertijd zegt niet van manier van leven te willen veranderen door de aanslagen.'

Volgens Mayeur is het radicalisme bij jongeren in zijn stad niet verminderd of verhoogd sinds de aanslagen. 'We weten dat er bepaalde plaatsen zijn met problemen. Ik zou meer wijkagenten en preventiepersoneel willen'.

Volgens hem is onderwijs belangrijk in de strijd tegen radicalisme. 'We moeten investeren in de jeugd, die we niet moeten doen wanhopen, maar moeten aanmoedigen. We moeten investeren in de toekomst zonder over het verleden te treuren. Dat is een politieke keuze.'

'Ondanks alle mooie praatjes, mist minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon de essentie. Hij ging Molenbeek opkuisen. De persoon die belast is met het project waarmee in Molenbeek tegen radicalisering wordt gestreden, heeft gezegd dat het aantal jongeren die een radicaal discours aanhangen daar is gestegen. We stellen vast dat het is mislukt. De richting die de minister aangeeft, is fout. Er moet vertrokken worden van respect en preventie', zegt Mayeur.