Mieke Van Hecke trekt de Gentse CD&V-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Gevraagd naar haar prioriteiten wijst ze vooral naar de hoge kinderarmoede in de Arteveldestad: 'Dat meer dan twintig procent van de kinderen in Gent in gezinnen in armoede geboren wordt, maakt me kwaad.'