Frankrijk is wereldkampioen staken, België vierde

Jaarlijks gaan er in België gemiddeld 71 arbeidsdagen per 1.000 werknemers verloren als gevolg van stakingen, zo blijkt uit een analyse van het Duitse onderzoeksinstituut WSI voor de periode 2006-2015. Ons land staat daarmee op de vierde plaats. Frankrijk is wereldkampioen met 123 dagen per 1.000 werknemers, gevolgd door Denemarken (122) en Canada (79).

In België is de trend wel dalend. Voor de periode 2005-2014 telde ons land gemiddeld 84 stakingsdagen per 1.000 inwoners, eveneens goed voor een vierde plaats.

Landen waar er veel minder gestaakt wordt, zijn Zwitserland en Oostenrijk (2 dagen per 1.000 werknemers), net als Polen (5), de Verenigde Staten (7) of Nederland (8). Duitsland telt gemiddeld 20 stakingsdagen per 1.000 werknemers. Voor Griekenland en Italië zijn er geen statistieken beschikbaar.