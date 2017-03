Googletrends Nederland op verkiezingsdag: Hoe lang is Mark Rutte?

Op de dag van de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen werd op Google het vaakst gezocht naar D66, gevolgd door VVD, PvdA en GroenLinks. Maar ook wilden veel mensen de afgelopen week weten wie toch Alexander Pechtold is?

De meest gestelde vragen over de verkiezingen in Nederland de afgelopen week gaan volgens Googletrends over wanneer de verkiezingen zijn, welke en hoeveel partijen meedoen en op welke partijen het best gestemd kan worden. Ook vragen veel Nederlanders zich af hoeveel stemmen eigenlijk nodig zijn voor 1 zetel.

Wat als de PVV wint?

In het afgelopen jaar werd in Nederland qua politieke thema's vooral gegoogled naar vluchtelingen, de Europese Unie, gezondheidszorg, pensioenen en terrorisme. Het soort vragen dat mensen zich stellen: Wat is de EU? Hoeveel krijgt een vluchteling? Waarom zijn vluchtelingen op de vlucht geslagen? Wat als de PVV wint? Waarom niet op GroenLinks stemmen?

Ook vroegen veel mensen zich af hoe lang en hoe oud de Nederlandse premier Mark Rutte is, wie toch Alexander Pechtold is, hoe oud de vrouw van Geert Wilders is en wat de echte naam van Jesse Klaver is. Ook de naam 'Asscher' roept vraagtekens op: waar komt de naam van Asscher vandaan vragen veel mensen op Google zich af. De meest gezochte politicus is Geert Wilders (PVV), gevolgd door Jesse Klaver (GroenLinks), Mark Rutte (VVD), Alexander Pechtold (D66) en Lodewijk Asscher (PvdA).