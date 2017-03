Donald Trump heeft via Twitter gereageerd op de controversiële video die rapper Snoop Dogg afgelopen weekend online zette. Daarin wordt een clown die wel erg op de Amerikaanse president lijkt, doodgeschoten. 'Hoeveel protest zou er zijn als Snoop Dogg een wapen op president Obama zou gericht hebben?', vraagt Trump zich af.

Dit weekend deelde rapper Snoop Dogg de muziekvideo van een remix die hij maakte van 'Lavender', een nummer dat oorspronkelijk werd gemaakt door Badbadnotgood en Kaytranada. In de video vertelt president Donald Klump vanop een persconferentie in het 'Clown House' hoe hij alle honden wil deporteren. Dat is niet naar de zin van Snoop Dogg, die Klump met een foppistool 'doodschiet'.

'Kan je je voorstellen hoeveel protest er zou zijn als Snoop Dogg, met zijn geflopte carrière enzovoort, een wapen zou richten en afvuren op president Obama?', aldus Trump, die daarop zijn eigen vraag beantwoordt: 'Naar de gevangenis!'

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!