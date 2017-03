Voorlopige opkomst Nederlandse verkiezingen veel hoger dan in 2012

Nederland trekt vandaag naar de stembus. Om 15.45 uur werd een opkomstpercentage van 43 procent gemeten. Hiermee is de voorlopige opkomst 6 procent hoger dan in 2012. Er kan nog tot 21.00 woensdagavond worden gestemd. De eerste exit polls worden ook rond die tijd verwacht.

De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland is vooralsnog hoger dan bij de vorige verkiezingen in 2012. Volgens het Financieele Dagblad gaat de opkomst zelfs richting 80 procent. De meeste lijsttrekkers hebben hun inmiddels hun stem uitgebracht maar de grote drukte bij de stembureaus moet nog komen: de meeste mensen stemmen tussen half vijf 's middags en negen uur 's avonds.

In Nederland is er geen stemplicht. Onder meer in de grote treinstations was het woensdagmiddag erg druk. Ook was er veel animo om op de Marker Wadden te stemmen, een project van natuureilanden in het Markermeer, dat speciaal voor de verkiezingen werd opengesteld.

Volgens een landelijke peiling van onderzoeksbureau Ipsos had woensdag om 13.45 uur 33 procent van de 13 miljoen Nederlandse stemgerechtigden hun stem uitgebracht. Dat was vijf jaar terug rond dat tijdstip nog 27 procent. Twee uur later lag de opkomst al op 43 procent, nog steeds 6 procent hoger dan in 2012.

Opkomst 15:45u: 43%, in 2012 was dat dezelfde tijd 37% #ipsos #exitpoll — Ipsos Nederland (@IpsosNL) 15 maart 2017

Grote steden

Diverse grote steden kwamen zelf met opkomstcijfers naar buiten. Zo had in Den Haag om 10.00 uur 12 procent van de kiesgerechtigden gestemd, tegen 11,3 procent op dezelfde tijdstip bij de vorige verkiezingen. In Rotterdam en Utrecht was via het internet live te zien hoe het aantal stemmers zich ontwikkelde. In de Maasstad was rond 11.30 uur al meer dan 20 procent van de kiesgerechtigden komen stemmen. In Utrecht stond de teller toen al op dik 24 procent.



Onder meer voor het stemmen op stations bestaat veel interesse. Dat kan op en rond meer dan zestig treinstations in Nederland. In Amsterdam trekt het hoogste stemlokaal van het land, de twintigste verdieping van de A'DAM Toren aan het IJ, ook veel mensen. Daar stond 's morgens een lange rij.

Stemmen op een eiland

In Lelystad kunnen kiezers op deze zonnige woensdag het ruime sop kiezen. In samenwerking met Natuurmonumenten brengt de gemeente verscheidene malen per dag mensen per boot naar een stembureau op de nieuwe eilandengroep Marker Wadden. Dat is zo populair dat de gemeente al extra boten heeft moeten inzetten.

De meeste stembureaus gingen om 7.30 uur open maar een aantal stembureaus al om middernacht, onder meer in de treinstations van Almere, Groningen, Amsterdam CS en Rotterdam CS. Er kan nog tot 21.00 uur woensdagavond worden gestemd, kort daarna zullen de eerste voorlopige uitslagen bekend worden gemaakt. De eerst officiële verkiezingsuitslagen komen waarschijnlijk pas in nacht van woensdag op donderdag, ook omdat dit jaar de stemmen met de hand worden geteld.