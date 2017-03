Disney buigt niet over 'homo-moment'

Na Rusland wordt ook in Maleisië een probleem gemaakt van 'Disney's eerste onmiskenbare homoseksuele personage' in de nieuwe versie van 'De schone en het beest'. De Maleisische autoriteit voor filmcensuur eiste dat een scène waarin twee mannen met elkaar dansen, geknipt werd, waarop Walt Disney liet weten dat de film niet in het land te zien zal zijn.

De Maleisische autoriteiten hadden 'De schone en het beest' eerder goedgekeurd, op voorwaarde dat Walt Disney één bepaalde scène voor de Maleisische markt zou schrappen. Het gaat om een kort moment waarin het personage LeFou (gespeeld door Josh Gad) danst met zijn beste vriend Gaston (Luke Evans).

Sommigen zien in de scène het eerste 'homoseksueel moment' in een Disney-film, maar bij de eerste vertoningen van de film bleek dat statement nogal mee te vallen. LeFou had ook in de tekenfilm-versie van 'De schone en het beest' al homoseksuele trekjes, maar wordt nu wel naar voren geschoven als het 'eerste onmiskenbare homoseksuele Disney-karakter’.

Ondertussen heeft Walt Disney in een persbericht laten weten dat 'er niet in de film geknipt werd voor Maleisië en dat zoiets ook niet zal gebeuren in de toekomst'. De Maleisische Disney-fans zullen de film dus niet in hun thuisland kunnen bewonderen.

+16 in Rusland

Ook in Rusland ontstond eerder ophef over de 'De schone en het beest'. Parlementslid Vitaly Milonov - eerder verantwoordelijk voor een wet die propaganda voor homoseksualiteit bij minderjarigen verbiedt - zag in de film een aanzet tot ‘de zonde van perverse seksuele relaties’. Hij probeerde de film uit de Russische zalen te houden, maar uiteindelijk werd beslist dat enkel jongeren ouder dan 16 de film vanaf morgen kunnen gaan bekijken.

Bij ons komt de film - waarin een hoofdrol is weggelegd voor de voormalige Harry Potter-ster Emma Watson - volgende week woensdag (22 maart) in de zalen.