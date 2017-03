‘Compleet los van de realiteit’. Zo noemt Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk de Turkse beschuldigingen van fascisme aan het adres van Nederland.

Turkije beschuldige Nederland van fascistische praktijken nadat in Rotterdam verkiezingsbijeenkomsten van Turkse politici zijn geannuleerd. In de stad braken zaterdag rellen uit toen een Turkse minister niet mocht spreken. De Turkse regering wil zo stemmen ronselen voor een omstreden referendum op 16 april dat de macht van president Erdogan wil vergroten.

‘Rotterdam, de stad van Erasmus, volledig vernield door de nazi’s, die nu een burgemeester heeft die in Marokko is geboren: als iemand fascisme in Rotterdam ziet, dan staan ze volledig los van de realiteit’, zei Tusk in het Europees Parlement.

Ook Jean-Claude Juncker, voorzitter van Europese Commissie, zei dat hij gechoqueerd was door de Turkse uitspraken. Volgens hem drijven ze Turkije verder weg van het EU-lidmaatschap.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan verwees gisteren ook naar de massamoord in Srebrenica in de diplomatieke rel. ‘We kennen hun verdorven karakter van de manier waarop ze er 8.000 Bosnische moslims afmaakten.’

De Nederlandse premier Rutte noemde de uitspraken al ‘walgelijke geschiedvervalsing’.