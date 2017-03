Jacht op Dries Mertens is geopend

Dries Mertens schoof een contractvoorstel van zijn club Napoli aan de kant. De Rode Duivel wil alle opties open houden en bestudeert elk voorstel.

‘Ik voel me goed in Napels. Ik word er gerespecteerd, net zoals bij de Rode Duivels. De onderhandelingen hebben lang aangesleept, maar ik denk dat ik binnenkort ga bijtekenen.’ Zo klonk het vorig jaar in november, nadat Dries Mertens twee keer gescoord had voor de Rode Duivels tegen Estland. Maar net op het moment begon hij ook te scoren voor Napoli. In december zelfs zeven keer in twee wedstrijden.

‘Die contractverlenging? Misschien krijg ik nu een paar nulletjes extra in mijn contract’, zei Mertens nadien. En toen Napoli-voorzitter De Laurentiis hem vergeleek met Gonzalo Higuaín, vorige zomer voor 90 miljoen euro verkocht aan Juventus, kreeg hij nog meer onderhandelingsmunitie. Verlengen was voor Mertens plots geen prioriteit meer.

Zijn huidige verbintenis loopt af in de zomer van 2018. Als hij zijn laatste contractjaar ingaat, wordt hij een betaalbaar transferdoelwit voor elke club die een flitsende winger of pocketspits zoekt. In Engeland wordt hij (ten onrechte) gelinkt aan Manchester United, in Italië schrijft de Gazzetta dello Sport dat Inter een bod voorbereidt. In werkelijkheid volgen clubs uit alle grote competities zijn evolutie. Ook China, waar hij ploegmaat kon worden van Axel Witsel, laat hem niet los.

Enige probleem: zijn leeftijd

Het enige argument dat tegen de Leuvenaar pleit, is zijn leeftijd. Mertens wordt in mei dertig en de club die in hem investeert, zal hem niet meer met een meerwaarde kunnen doorverkopen. Wat de Premier League betreft zal Mertens moeten mikken op teams als West Ham, Crystal Palace of misschien promovendus Newcastle, getraind door Mertens’ ex-trainer Rafa Benitez.

Op dit ogenblik ligt Mertens niet wakker van zijn sportieve toekomst. Zijn persoonlijke situatie, getekend door een relatiebreuk, primeert. Hij leeft van dag tot dag en hakt komende zomer de knoop door. Zowel sportieve als financiële argumenten wegen door op zijn dertigste.