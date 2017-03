Witte Huis: ‘Trump betaalde 38 miljoen aan inkomstenbelastingen in 2005’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in 2005 38 miljoen dollar belastingen betaald op een inkomen van 150 miljoen. Dat heeft het Witte Huis gemeld, nadat de president maandenlang geweigerd heeft om informatie vrij te geven over zijn belastingen. De aankondiging komt er nadat MSNBC-talkshowhost Rachel Maddow aankondigde dat ze de belastingaangifte van Trump in handen had gekregen. Nog voor Maddow met cijfers kwam, stuurde het Witte Huis een geagiteerde boodschap de wereld in.

‘Breaking: we hebben Trumps belastingaangifte. Vanavond 21 uur ET (02.00 uur Belgische tijd), MSNBC’. Zo kondigde Maddow via Twitter aan dat ze groot nieuws had over de belastingen van Trump. Maddow zou de informatie ontvangen hebben van journalist David Cay Johnston, columnist bij de nieuwswebsite Daily Beast.

Het is een traditie in de VS dat presidentskandidaten hun belastingaangiftes vrijgeven tijdens hun campagne, maar Trump heeft dat altijd geweigerd. Dat leidde tot speculaties over belastingontduiking. Dinsdag communiceerde het Witte Huis echter zeer snel over de belastingen van Trump in 2005.

BREAKING: We've got Trump tax returns. Tonight, 9pm ET. MSNBC.



(Seriously). — Rachel Maddow MSNBC (@maddow) March 14, 2017

What we've got is from 2005... the President's 1040 form... details to come tonight 9PM ET, MSNBC. — Rachel Maddow MSNBC (@maddow) March 15, 2017

‘Niet meer belastingen betalen dan wettelijk verplicht’

‘Je weet dat je wanhopig bent om kijkcijfers te halen als je de wetgeving wil schenden om een verhaal naar buiten te brengen over twee pagina’s van een belastingaangifte van meer dan een decennium geleden’, reageerde het Witte Huis in een mededeling nog voor het begin van de uitzending van de ‘Rachel Maddow Show’. ‘Vooraleer hij verkozen werd tot president was Trump een van de meest succesvolle zakenlui ter wereld, met een verantwoordelijkheid tegenover zijn bedrijf, familie en werknemers om niet meer belastingen te betalen dan wettelijk verplicht.’

In de mededeling verklaart het Witte Huis dat Trump 38 miljoen belastingen betaald heeft in 2005 op een inkomen van 150 miljoen dollar, wat neerkomt op 25 procent, en daarnaast ‘tientallen miljoenen dollars aan andere taksen’ heeft betaald.

Die cijfers werden bevestigd door de documenten die Maddow te pakken kreeg. Daaruit blijkt dat Trump 5,3 miljoen dollar inkomstenbelasting betaalde, of slechts 3,5 procent. Het grootste deel van het bedrag (31,3 miljoen) is echter afkomstig van de zogenaamde Alternative Minimum Tax (AMT), die bedoeld is om het aantal aftrekposten, uitsluitingen, kredieten en andere provisies voor rijke belastingbetalers te beperken. Verschillende Amerikaanse media wijzen erop dat Trump net die AMT, die hem enkel in 2005 meer dan 30 miljoen dollar heeft gekost, wil afschaffen. Uit de twee pagina's die Maddow in handen kreeg, blijkt ook nog dat Trump in 2005 een verlies van 100 miljoen dollar aangaf.

‘Totaal illegaal’

Het Witte Huis wijst er nog op dat het ‘totaal illegaal is om belastingaangiften te stelen en publiceren’. ‘De oneerlijke media kunnen dat onderdeel van hun agenda blijven nastreven, terwijl de president zal focussen op zijn agenda, waaronder een belastinghervorming die voor alle Amerikanen voordelig is’, klinkt het nog.

Verschillende media wijzen erop dat op de documenten een stempel 'client copy' staat, wat kan betekenen dat de documenten door Trumps entourage werden gelekt.